Trump najavio novu društvenu mrežu, na nju se odmah nastanili trolovi

Prošlo je već gotovo deset mjeseci otkako je Donald Trump dobio trajni izgon s Twittera i Facebooka, a on se i dalje ne miri s time. U proljeće je, podsjetimo, bio pokrenuo "svoj vlastiti Twitter" na kojem je samo on mogao objavljivati, no taj pokušaj propao je zbog mizernog interesa javnosti i njegovih pristaša. Međutim, Trump ne odustaje, pa je ovih dana i službeno najavio ono o čemu se neslužbeno govorilo već mjesecima – pokrenut će, kaže, svoju pravu društvenu mrežu.

Ona će se nazivati TRUTH Social, bit će nalik Twitteru, ali će joj cilj biti "suprotstaviti se big tech konzorciju" Facebooka i Twittera i "njihovoj tiraniji". "Živimo u svijetu gdje su Talibani snažno prisutni na Twitteru, a vaš omiljeni američki predsjednik je utišan", poručio je Trump ovoga četvrtka u svojem priopćenju. Njegova društvena mreža nalazi se na adresi truthsocial.com, a još joj se službeno ne može pristupiti. Otvoren je tek obrazac za prijavu na listu čekanja.

Navala trolova

Međutim, internetskim znalcima i trolovima ništa ne može stati na put. Oni su odmah po najavi TRUTH Sociala otkrili kako je riječ o forku open source društvene mreže Mastodon, samo s malo drugačijom vizualnom temom. To je otkriće dovelo i do toga da neki iskoriste "stražnja vrata" i preko reda otvore račun na Trumpovoj mreži. Ona je vrlo brzo postala igralište za razne trolove, koji su na nju počeli stavljati razne meme-ove, degutantne slike i drugi uvredljivi sadržaj.

Kako je navala trolova preduhitrila prave korisnike, tako su oni uspjeli registrirati i korisničke račune s imenom samog Donalda Trumpa (@donaldtrump, @donaldjtrump i slične), pa su se i putem njih zabavljali. Svemu su na kraj tijekom dana stali administratori i izbacili ove "testne korisnike" s TRUTHa sve do službenog lansiranja mreže, koje je najavljeno za početak sljedeće godine.