Poslužitelji s AI procesorima: uvijek žedni (rashladne) vode

Istraživanje koje je provelo Sveučilište u Kaliforniji potvrđuje visoke troškove korištenja generativne umjetne inteligencije (AI) u čemu se posebice ističe – potrošnja vode. Naime, AI zahtijeva veliku količinu vode za hlađenje poslužitelja koji generiraju podatke, čak i kada radi samo o generiranju teksta.

Kako prenosi The Washington Post, istraživanje navodi kako se točna potrošnja vode razlikuje ovisno o državi i blizini podatkovnog centra. Tako je, primjerice, u Teksasu zabilježena najniža potrošnja vode, gdje je za generiranje jednog e-maila od 100 riječi potrebno 2,35 decilitra, dok je u Washingtonu ta količina iznosila čak 1,4 decilitra.

Iako se ove količine svaka za sebe možda ne čine značajnima, treba uzeti u obzir da je korištenje AI-ja u svakodnevnom radu izrazito veliko i radi se o milijunima ovakvih upita svakog sata.

No, ne troši se samo voda. Potrošnja električne energije za rad AI modela GPT-4 također je vrlo visoka. Navodi se da ako bi jedan od deset radno aktivnih Amerikanaca koristio GPT-4 jednom tjedno tijekom godine (što je ukupno 52 upita za 17 milijuna ljudi), ukupna potrošnja električne energije iznosila bi 121.517 MWh, što je jednako potrošnji električne energije svih kućanstava u Washingtonu (otprilike 671.803 ljudi) tijekom 20 dana.

Predstavnici OpenAI-a, Mete, Googlea i Microsofta, koji su se očitovali za The Washington Post, većinom su izrazili predanost smanjenju utjecaja AI-ja na okoliš, ali bez konkretnih planova. Craig Cincotta iz Microsofta izjavio je kako tvrtka radi na metodama hlađenja podatkovnih centara koje bi u potpunosti eliminirale potrošnju vode, no nije precizirao kako će to postići.