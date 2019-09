U velikoj ekološkoj inicijativi Amazon kupuje 100 tisuća električnih vozila

Tijekom današnjeg dana zaposlenici velikih tehnoloških kompanija u SAD-u i diljem svijeta pridružit će se velikoj akciji protiv klimatskih promjena. U preko 150 zemalja održat će se prosvjedi koji imaju za cilj upozoriti javnost i vladajuće na ozbiljnu krizu u koju je neodgovorni razvoj društva doveo Zemlju, a isto tako zaposlenici će pokušati navesti svoje vlasnike da poduzmu značajne aktivnosti kako bi poslovanje velikih korporacija postalo "zelenije".

Među najglasnijim zagovornicima ovog prosvjeda u SAD-u su zaposlenici Amazona, a kompanija Jeffa Bezosa reagirala je na to jučerašnjim priopćenjem o prihvaćanju ekoloških standarda i velikim najavljenim ulaganjima u "ugljično neutralno" poslovanje.

100.000 električnih kombija

Amazon je potpisao dokument "The Climate Pledge" kojim se obvezao ispuniti sve ciljeve Pariškog klimatskog sporazuma 10 godina prije nego je to izvorno zamišljeno. Tako će, zajedno s ostalim potpisnicima, do 2040. godine, umjesto do 2050., sve svoje aktivnosti provoditi uz neto nulte emisije ugljika.

Već do 2024. godine koristit će tako 80% energije iz obnovljivih izvora, što će biti povišeno na 100% do 2030. U sklopu iste inicijative Amazon će uložiti 100 milijuna dolara u pošumljavanje diljem svijeta, te će početi prelazak na električni pogon svojih vozila.

Ova kompanija godišnje dostavi 10 milijardi proizvoda, pa će njihova flota vozila značajno utjecati na ugljični otisak kompanije. Stoga su u Amazonu od američkog startupa Rivian, u koji su već investirali, naručili čak 100 tisuća dostavnih kombija na električni pogon – što je najveća pojedinačna narudžba u povijesti industrije e-vozila.

Isporuke kombija započet će 2021. godine, do 2022. na cestama će ih već biti 10 tisuća, a svi će u promet biti pušteni do 2030. godine. Ukupno će prelazak na električna dostavna vozila do 2030. uštedjeti oko 4 milijuna tona emisija ugljika.