Intenzivira se zamjena klasičnih HEP-ovih brojila za struju pametnima

HEP provodi zamjenu starih brojila naprednima, omogućujući daljinsko očitavanje i precizniji obračun. Svim potrošačima nova će brojila biti ugrađena do kraja 2029. godine, no raspored nije objavljen

HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) provodi dugogodišnju postupnu zamjenu postojećih brojila naprednim mjernim uređajima u sklopu modernizacije elektroenergetske mreže, o čemu smo pisali krajem prošle godine, kad je bio zaključen javni natječaj za nabavku tih brojila vrijedan 86,5 milijuna eura. U sklopu njega provest će se ugradnja pametnih brojila na oko 2,48 milijuna obračunskih mjernih mjesta, kako kod privatnih potrošača tako i kod poslovnih subjekata.

Zbogom ručnom očitanju i paušalu

Nova brojila omogućavaju daljinsko očitavanje potrošnje, uklanjajući potrebu za ručnim očitavanjem, čime će računi biti izdavani na temelju stvarne mjesečne potrošnje ostvarene u jednom mjesecu, umjesto dosadašnjih akontacijskih rata. Osim preciznijeg obračuna, korisnicima će nova tehnologija omogućiti bolji uvid u potrošnju energije, čime se otvara mogućnost optimizacije vlastitih troškova. Također, napredno brojilo preduvjet je za različite oblike dijeljenja električne energije, što dugoročno doprinosi provedbi energetske tranzicije, kažu iz HEP ODS-a.

Pitali smo ih i koja je trenutačno dinamika ugradnje novih brojila te kako će potrošači moći znati kad su oni na redu, odnosno kad bi na svojem pragu mogli očekivati tehničare koji će im zamijeniti staro brojilo novim. Odgovorili su nam da je do 31. kolovoza 2025. godine u Hrvatskoj već ugrađeno 1.114.000 naprednih brojila, čime je opremljeno oko 42% mjernih mjesta. Cilj HEP ODS-a je opremiti sva mjerna mjesta u Hrvatskoj naprednim brojilima do kraja 2029. godine.

Raspored nije objavljen

Zamjena se, kažu, odvija prema unaprijed definiranim planovima, uzimajući u obzir kriterije poput isteka zakonske ovjere brojila, tehnološke zastarjelosti i otežane dostupnosti mjernog mjesta. Zamjena brojila obuhvaća sva obračunska mjerna mjesta, uključujući obiteljske kuće, stanove u višestambenim zgradama, poslovne objekte, vikendice, vinske podrume i druga mjerna mjesta. Korisnici čija su brojila zamijenjena prije desetak ili više godina također će biti obuhvaćeni programom, ovisno o stanju i karakteristikama njihovih postojećih brojila.

Međutim, nisu javno objavili terminski plan zamjene po gradovima ili županijama, pa nije lako saznati kad ćete biti na redu. Projekt se provodi istovremeno na području cijele Hrvatske, a građani mogu saznati planirani raspored zamjene za svoje područje kontaktiranjem nadležnog lokalnog distribucijskog područja – poruka je HEP ODS-a.

Brza procedura

Postupak zamjene nije zahtjevan i traje svega 20-ak minuta, a mjesečno se trenutačno zamijeni gotovo 40 tisuća brojila. Korisniku mreže u slučaju nedostupnosti brojila za zamjenu biti će ostavljena obavijest o pokušaju zamjene i poziv za dogovor termina, a jedina obveza korisnika je omogućiti pristup brojilu i zamjenu.

U slučaju da je brojilo dostupno za zamjenu, HEP ODS u roku od 15 dana od dana zamjene brojila korisniku mreže dostavlja potvrdu o izvršenim radovima, plombama, završnom očitanju starog brojila i početnom očitanju novog uređaja. Trošak nabave i ugradnje brojila u potpunosti snosi HEP ODS. Zamjenu provode djelatnici HEP ODS-a ili ovlaštenih kooperanata temeljem valjanog radnog naloga.