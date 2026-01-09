HEP upozorava građane da se pojavila lažna aplikacija s njihovim imenom

Iz Hrvatske elektroprivrede objavili su upozorenje građanima o tome da mobilna aplikacija " HEP – fin assistance" nije aplikacija HEP grupe i da je ne koriste niti da u nju unose bilo kakve osobne podatke

U trgovini aplikacija Google Play nedavno se pojavila mobilna aplikacija "HEP – fin assistance", pa su iz nacionalna energetske tvrtke, Hrvatske elektroprivrede, o tome odlučili obavijestiti javnost. Naime, zaprimili su više dojava građana o toj aplikaciji, koja logotipom pomalo podsjeća na njihove vizuale.

Stoga iz HEP-a upozoravaju da aplikacija "HEP – fin assistance" nije službeni proizvod HEP grupe te da su poduzeli korake za njezino uklanjanje s Google Play trgovine. Također su upozorili građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke.

U službenom opisu aplikacije na trgovini Google Play stoji da je to "obrazovna aplikacija dizajnirana za sve koji žele savladati svijet financija i započeti s pametnim ulaganjem". Kao developer je istaknuta tvrtka Rare Apps, koja uz ovu aplikaciju u svojoj ponudi ima još desetak njih na Googleovoj trgovini, sve odreda lansirane tijekom protekla dva tjedna. Zašto se aplikacija za financijsku edukaciju naziva HEP i zašto koristi logotip sličan onome Hrvatske elektroprivrede, možemo samo nagađati.