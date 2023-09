Njemačka planira uložiti milijardu eura u istraživanje fuzijske energije

U Njemačkoj su ovoga travnja ugašene i posljednje nuklearne elektrane, što je bio prilično kontroverzan potez s dugoročnim posljedicama. Ta je zemlja sada ostala ovisna o fosilnim energentima, pokušava potaknuti razvoj obnovljivih izvora, no u temeljima energetskog miksa i dalje im ostaju ugljen i plin. Dugoročni plan, pak, kaže da bi do 2030. godine obnovljivim izvorima mogli pokriti do 80% svojih potreba, a do 2045. godine postati nacija s neto nultim emisijama.

Umjesto fisije, fuzija

Kako bi se to ostvarilo, njemačka ministrica obrazovanja i istraživanja Bettina Stark-Watzinger smatra da je nužno ulagati i u novi oblik proizvodnje energije – pomoću nuklearne fuzije. Ta tehnologija mogla bi riješiti njemačke energetske probleme, izjavila je ovoga tjedna u Berlinu, kako prenosi tamošnja novinska agencija dpa.

Ein klares Zeichen, dass wir #Fusion in 🇩🇪 wollen: Für die nächsten fünf Jahre stellt Bundesforschungsministerin @starkwatzinger zusätzlich 370 Millionen Euro für die #Fusionsforschung bereit. Das macht über eine Milliarde bis 2028. So schaffen wir ein Fusionskraftwerk in 🇩🇪! pic.twitter.com/Bb4JdFsDI8 — BMBF (@BMBF_Bund) September 5, 2023

Više nije pitanje hoće li fuzija ući u primjenu, već hoće li Njemačka sudjelovati u tom procesu – stav je ministrice, koja najavljuje intenzivno raditi na tome da i oni budu važan čimbenik u razvoju fuzijskih elektrana. Stoga je najavila velik program financiranja istraživačkih projekata: Institut za fiziku plazme, Tehnološki institut Karlsruhe i Istraživački centar Jülich dobit će do 2028. godine 370 milijuna eura, kao dio velikog programa stvaranja fuzijskog ekosustava.

Ukupna njemačka ulaganja u istraživanje fuzijskih tehnologija iznosit će oko milijardu eura tijekom narednih pet godina, "s ciljem da fuzijska elektrana postane stvarnost što je prije moguće", naglasila je Stark-Watzinger. "Činjenica je da trebamo sigurne, priuštive i ugljično neutralne izvore električne energije sposobne stvarati struju za zadovoljavanje baznog opterećenja mreže", poručila je.

Ova najava na tragu je one američke, gdje su vladajući nedavno dodijelili 46 milijuna dolara izravnih subvencija kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem tehnologija nuklearne fuzije. Prve rezultate nitko ne očekuje unutar manje od desetljeća, već sva ulaganja imaju na umu daleko duže vremenske rokove, ali i velebni krajnji cilj: ogromne količine jeftine energije.