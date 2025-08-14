SAD pokreće pilot program za izradu malih nuklearnih reaktora uz pomoć države

Američko Ministarstvo energetike pokrenulo je novi pilot program za male nuklearne reaktore (Small Modular Reactors, SMR), kako bi se ubrzao razvoj novih tehnologija u tom segmentu. Početna će faza obuhvatiti 11 projekata naprednih reaktora, a Ministarstvo će surađivati s industrijom na tim projektima s ciljem da se do 4. srpnja 2026. godine izgrade, puste u pogon i postignu kritično stanje (kada u prosjeku jedan neutron iz svake fisije uzrokuje novu fisiju) najmanje tri testna reaktora.

"Poticanje prosperiteta"

Početak ove inicijative predstavlja važan korak prema pojednostavljenju testiranja nuklearnih reaktora i otvara novi put za ubrzavanje postupaka komercijalnog licenciranja malih reaktora u SAD-u. Kao rok za puštanje u pogon prvih reaktora simbolično je određen "okrugli" Dan nezavisnosti kad se slavi 250 godina nezavisnosti SAD-a. Iz Trumpove administracije ovom prigodom poručuju da su "posvećeni ponovnom uspostavljanju Sjedinjenih Američkih Država kao globalnog lidera u nuklearnoj energiji te osiguravanju pouzdane, raznolike i cjenovno pristupačne opskrbe energijom koja će poticati američki prosperitet i tehnološki napredak".

Ministarstvo energetike najavilo je Pilot program za reaktore u lipnju, slijedom Trumpove izvršne uredbe, kojom se reformira proces testiranja reaktora unutar Ministarstva energetike. Cilj programa je ubrzati testiranje naprednih dizajna malih reaktora na lokacijama izvan nacionalnih laboratorija. Dobivanje odobrenja pomoći će odabranim tvrtkama prikupiti privatno financiranje i dobiti ubrzani pristup budućim aktivnostima komercijalnog licenciranja, kažu iz Ministarstva. Svaka tvrtka bit će odgovorna za svoje troškove povezane s projektiranjem, proizvodnjom, izgradnjom, radom i razgradnjom testnih reaktora.

Do 2030. sveprisutni?

Dugoročni plan kaže da bi u SAD-u do 2030. godine maleni modularni nuklearni reaktori trebali biti u širokoj primjeni. Tzv. mikroreaktori bit će, prema planovima, dovoljno kompaktni da ih se može utovariti na kamionsku prikolicu. Snaga će im biti od pet do 300 megavata po modulu. Zbog svoje modularnosti, manje snage i naprednih sigurnosnih značajki, smatraju se fleksibilnim i učinkovitim rješenjem za dekarbonizaciju i osiguravanje stabilne opskrbe energijom.

S tehnološke strane, dizajn im se u pravilu temelji na provjerenoj tehnologiji reaktora s vodom pod tlakom, no neki koriste i inovativne rashladne tvari poput tekućih metala, rastaljenih soli ili plinova. Takvi sustavi omogućavaju rad na višim temperaturama i pri nižem tlaku, što povećava učinkovitost i sigurnost postrojenja. Zbog svoje manje veličine i napredne tehnologije, SMR-ovi se mogu smjestiti na lokacije koje nisu prikladne za velike elektrane, uključujući udaljena područja ili industrijske zone, te se mogu koristiti za napajanje podatkovnih centara te raznih dislociranih postrojenja.