U Hrvatskoj 60% proizvedene električne energije dolazi iz obnovljivih izvora

U skladu s europskim planom Fit for 55 i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine, i Hrvatska se obvezuje raditi na dekarbonizaciji i povećanju energetske učinkovitosti

U slovenskom Brdu kod Kranja održan je neformalni sastanak ministara za energetiku EU te sastanak na visokoj razini Inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe o povezivanju energetskih sustava (CESEC). Ministri nadležni za energetiku tamo su razmijenili mišljenja o reviziji Direktive o obnovljivim izvorima energije i Direktive o energetskoj učinkovitosti. Na sastanku je u ime Hrvatske sudjelovao ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić.

Europska komisija je u srpnju 2021. predstavila paket Fit for 55, kojim se predviđa smanjenje neto emisije stakleničkih plinova za barem 55%. Paket čini skup međusobno povezanih prijedloga s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, a predviđene su i inicijative u različitim područjima zajedničkih politika energetike i klime, odnosno sektorima gospodarstva, prometa, zgradarstva, poljoprivrede i šumarstva, itd.

Hrvatska podržava ciljeve EU

Ministar Ćorić naglasio je kako novi paket Fit for 55 treba osigurati dodatnu otpornost i održivost hrvatskog gospodarstva. Stoga Hrvatska podržava povećanje cilja smanjenja emisije CO 2 i plan da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. U skladu s tim, Republika Hrvatska intenzivno radi na dekarbonizaciji energetskog sektora, ali i čitavog gospodarstva, poručio je.

"Trenutno oko 60% električne energije proizvedene u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora, a cilj je dodatno potaknuti jačanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora do 2030. Time ćemo smanjiti emisije CO 2 u energetskom sektoru, ali i povećati proizvodnju i osigurati dovoljne količine električne energije za vlastite potrebe", kazao je Ćorić.

TE Plomin

Prema ranije objavljenim podacima, za ostvarenje nacionalnog cilja Republike Hrvatske od 36,6% u udjelu obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji do 2030. godine, neophodno je u elektroenergetski sustav priključiti preko 2.500 MW novih postrojenja obnovljive energije. Kad je riječ o dobivanju energije iz ugljena, jednog od najvećih onečišćivača, jedina aktivna termoelektrana na ugljen u Hrvatskoj nalazi se u Plominskom zaljevu. Ona ukupnim emisijama Republike Hrvatske doprinosi sa skoro 6%, ima ukupnu snagu 210 MW, a Hrvatska će raditi na tome da u skorijoj budućnosti odredi točan termin njezinog gašenja. Cilj Saveza za proizvodnju energije bez ugljena, čiji je Hrvatska član od srpnja, jest ugasiti sve termoelektrane na ugljen do 2030. godine.