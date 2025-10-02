Volvo Energy predstavlja PU2000: Pametan sustav za pohranu energije

PU2000, baterijski sustav za pohranu energije (BESS) dizajniran je u Švedskoj. Rješenje nudi optimizaciju troškova, energetsku otpornost i ubrzava elektrifikaciju, integrirajući se s Volvo Cloud platformom za pametno upravljanje

Volvo Energy, poslovno područje unutar Volvo Grupe, službeno je predstavio svoj sustav za pohranu energije (BESS) pod nazivom PU2000. Lansiranje je održano na Danu kupaca u Göteborgu, gdje je tvrtka demonstrirala kako ovaj, u Švedskoj dizajniran i proizveden sustav, podržava energetsku optimizaciju i otpornost te označava važan korak u širenju portfelja Volvo Grupe na energetska rješenja.

Tijekom događaja, kupci, partneri i mediji imali su priliku iz prve ruke vidjeti PU2000 u radu. Kako prenosi Europa Press, sustav je pokazao svoje sposobnosti u optimizaciji troškova energije, osiguravanju operativnog kontinuiteta i omogućavanju naprednog upravljanja energijom na lokaciji. Poseban naglasak stavljen je na integraciju s Volvo Site Controllerom i Volvo Cloud sustavom za upravljanje energijom (VEMS).

Elisabeth Larsson, viša potpredsjednica tvrtke Volvo Energy, istaknula je kako PU2000 predstavlja konkretan primjer širenja Volvo Grupe na područje energetskih rješenja. Prema njezinim riječima, sustav je osmišljen kako bi pomogao klijentima da optimiziraju troškove energije, smanje svoj ugljični otisak i ubrzaju elektrifikaciju, istovremeno prevladavajući ograničenja energetske mreže.

PU2000 objedinjuje tri ključne prednosti. Prvo, jednostavno se povezuje s Volvo Cloud platformom za pametno upravljanje energijom i praćenje u stvarnom vremenu. Drugo, jamči najviše standarde sigurnosti, uključujući napredne sustave za hlađenje i gašenje požara bez štetnih kemikalija te zaštitu od kibernetičkih napada. Treće, nudi fleksibilan rad koji omogućuje smanjenje potrošnje u vršnim satima, optimizaciju troškova, povezivanje s punjačima za električna vozila i neovisan rad čak i u slučaju nestanka struje s mreže.

Ovim potezom Volvo Energy potvrđuje svoju ulogu ključnog dijela strategije Volvo Grupe, nudeći cjelovita rješenja koja obuhvaćaju punjenje, skladištenje energije, optimizaciju baterija i upravljanje njihovim životnim ciklusom.