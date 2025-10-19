Filmski vodič za listopad 2025: koje nam filmske novitete donosi ostatak mjeseca? (2/2)

Listopad nam donosi friške uratke etabliranih redatelja (i redateljica), nove filmove autora kao što su Radu Jude, Yorgos Lanthimos, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro i Richard Linklater!

Listopad donosi neobično gust raspored za ljubitelje pokretnih slika – stoga smo nadolazeće filmove podijelili na dvije liste. U nastavku saznajte što još možete pogledati u ostatku mjeseca!

Kontinental ’25

U kinima (RH) od 9. listopada

Film kojeg je moguće bilo pogledati i na 18. Subversive Festivalu pušten je u kino distribuciju u Rumunjskoj već u lipnju, a osvajač Srebrnog medvjeda (za najbolji scenarij) stigao je i na repertoar Kinoteke 9. listopada (te će imati minimalno još jedno prikazivanje – 16. listopada u 20h).

Nakon što beskućnik kojem je oduzela jedino utočište počini samoubojstvo, sudska ovršiteljica Orsolya (Eszter Tompa) započinje borbu s vlastitom savješću. Njezin profesionalni pragmatizam postupno se pretvara u moralni slom, dok u pozadini Cluj – simbol suvremene, digitalne i „pametne“ Transilvanije – prolazi kroz nasilnu gentrifikaciju i sve dublje klasne podjele.

Radu Jude, poznat po filmovima Ne očekuj previše od kraja svijeta (Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, 2023) i Baksuzno bubanje ili bezumni pornić (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, 2021), i ovdje – u filmu koji je svojevrsni hommage Rossellinijevoj Europi ’51. – oštro secira apsurde post-tranzicijskog društva.

Balada o sitnom igraču (Ballad of a Small Player)

U kinima (Njemačka) od 16. listopada, na Netflixu od 29. listopada

Mjesto radnje je Macau – blještavilo, kockarnice i obećanja o luksuzu. Lord Doyle (Colin Farrell), lažni aristokrat i očajni kockar, tone sve dublje u ponor. Kad mu se ukaže zagonetna zaposlenica kasina (Fala Chen) s ponudom koja bi ga mogla spasiti, Doyle ulazi u vrtlog iskupljenja, halucinacija i samoprijezira, dok ga paralelno progoni privatna istražiteljica (Tilda Swinton) – odlučna suočiti ga s prošlošću.



Novi film Edwarda Bergera adaptacija je romana Lawrencea Osbornea, mješavine psihološkog trilera i egzistencijalne drame u duhu Grahama Greenea. Berger prikazuje kockarnice Macaua kao groteskne hramove kapitalizma, a Farrell briljira u ulozi čovjeka koji gubi i sebe i sreću, osvojivši pritom i dvije nagrade za najboljeg glumca u glavnoj ulozi (Zürich FF, Middleburg FF). Recepcija film je zasad podijeljena – na Rotten Tomatoesu ima 58% pozitivnih recenzija, dok je na Metacriticu ocijenjen s 48/100, uz hvale na Farrellov račun.

Izvor: YouTube/Universal Pictures

Crni telefon 2 (Black Phone 2)

U kinima (RH) od 16. listopada

Četiri godine nakon što je 13-godišnji Finney pobjegao ubivši svog otmičara Hvatača (Ethan Hawke) — zlo se vraća. Sada sedamnaestogodišnjak, Finney (Mason Thames) pokušava nastaviti život obilježen traumom, dok njegova mlađa sestra Gwen (Madeleine McGraw) počinje sanjati jezive vizije i u snovima primati pozive s crnog telefona.

Redatelj Scott Derrickson vraća se korijenima nadnaravnog horora, ali i introspektivnog filma o posljedicama traume. Smješten u 1982., Crni telefon 2 koristi estetiku „super osmice” i melankolične tonove Atticusa Derricksona kako bi spojio tjeskobu i estetiku horora 80-ih. Ethan Hawke ponovno briljira u ulozi prijeteće sjenke koja sad proganja žrtve izvan granica stvarnosti, dok film istodobno istražuje i obiteljsku traumu, nasilje i krivnju. Kritike su, zasad, većinom pozitivne.

Frankenstein

U kinima (SAD) od 17. listopada, na Netflixu od 7. studenog

Nakon gotovo dva desetljeća planiranja i odgađanja, Guillermo del Toro konačno je oživio svoje najambicioznije čudovište. Frankenstein nije samo nova adaptacija romana Mary Shelley, već svojevrsna (filmska) gotička elegija. U središtu priče je znanstvenik Victor Frankenstein (Oscar Isaac), opsjednut idejom da porazi smrt i stvorenje (Jacob Elordi) – biće koje mora naučiti što znači postojati u svijetu koji ga se užasava.

Čini se da je Del Toro, majstor groteske i melankolije, u svom naumu i uspio, barem ako je vjerovati kritici. Film je premijerno prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu, na Rotten Tomatoesu drži 81% pozitivnih recenzija, dok je na Metacriticu ocijenjen s 74/100, što ga svrstava među najhvaljenije adaptacije Shelleyina romana u posljednjih pola stoljeća.

Izvor: YouTube/Focus Features

Bugonia

U kinima (RH) od 30. listopada

Stiže nam i novi Lanthimos! Čovjek koji je isprva postao zapažen zahvaljujući remek-djelu Očnjak (Kynodontas, 2009), a naknadno se dodatno etablirao Jastogom (The Lobster, 2015) i Ubojstvom svetog jelena (The Killing of a Sacred Deer, 2017), svojim je novim filmom Bugonia zasad oduševio ograničenu publiku i kritiku koja ga je imala priliku pogledati na jednom od nekolicine festivala. Priča je, dakako, suluda. Dvojica mladića opsjednutih teorijama zavjere otimaju direktoricu velike kompanije (Emma Stone), uvjereni da je izvanzemaljka koja želi uništiti Zemlju.

Yorgos Lanthimos režira remake južnokorejskog filma Spasi zeleni planet! (Save the Green Planet!, 2003), prema scenariju Willa Tracyja. U glavnim ulogama su Emma Stone i Jesse Plemons, a u ansamblu sudjeluju i Aidan Delbis, Stavros Halkias te Alicia Silverstone. Film je svjetsku premijeru imao u glavnoj konkurenciji Venecije, na Rotten Tomatoesu trenutačno ima 92% pozitivnih recenzija, a na Metacriticu 72/100 – s pohvalama za glumačke izvedbe i Lanthimosovu „preciznu” režiju.

Film je moguće pogledati u Cineplexxu od 30. listopada.

Kuća dinamita (A House of Dynamite)

Na Netflixu od 24. listopada

Osamnaest minuta. U novom filmu Kathryn Bigelow, upravo toliko dijeli cijeli svijet od nuklearne katastrofe. Scenarij potpisuje Noah Oppenheim, a radnja uključuje Ovalni ured, vojno zapovjedništvo i stožer – u kojima svaka odluka pleše na granici „predaje ili samoubojstva”. Predsjednika tumači Idris Elba, dok Rebecca Ferguson vodi priču kao analitičarka koja prva otkriva prijetnju.

Kao svojevrsni nastavak tematske trilogije započete s odličnim filmovima Narednik James (The Hurt Locker, 2008; još uvijek jedan od najgore prevedenih naslova) i Mračno doba noći (Zero Dark Thirty, 2012; ponešto bolji prijevod, ali nije li svako doba noći mračno?) Bigelow ponovno secira američku ideju sigurnosti. Na Rotten Tomatoesu film drži 84% pozitivnih recenzija, uz konsenzus da je riječ o „živčanom” i uvjerljivom prikazu „noćne more koja djeluje zastrašujuće stvarno”. Film će postati dostupan na Netflixu 24. listopada, dva tjedna nakon što je započela američka kino distribucija.

Dracula

U kinima (Rumunjska) od 31. listopada

Nakon Kontinentala ’25, Radu Jude ponovno ruši granice između satire, eksperimenta i otvorene provokacije – iste godine. Naime, njegov Dracula (drugi redateljev film 2025.) – „anarhična” dekonstrukcija najpoznatijeg vampira na svijetu – istodobno je i komentar na suvremenu filmsku industriju, doba umjetne inteligencije i opsesiju „komercijalnim projektima”.



Radnja smještena u današnju Transilvaniju prati mladog redatelja (Adonis Tanța) koji, suočen s kreativnom blokadom, koristi AI da osmisli savršeni blockbuster o Draculi: film sa „seksom, krvlju, automobilskim potjerama i vicevima”. Rezultat je kaotičan kolaž u kojem granica između ironije i apsurda potpuno nestaje, a Jude se pritom sprda i s Hollywoodom i samim sobom, pretvarajući mit popularne kulture u grotesknu parodiju naše opsesije ekranom – i vlastitim odrazom u njemu.

Kritika je film dočekala s podijeljenim reakcijama, ali i s gotovo jednoglasnim poštovanjem prema autorovoj smjelosti. U kolovozu je nakratko bilo moguće, u domaćim nam kino dvoranama, pogledati i novog Drakulu Luca Bessona – pod nazivom Drakula: Vječna ljubav (Dracula: A Love Tale, 2025).

Novi val (Nouvelle Vague)

U kinima (SAD) od 31. listopada, na Netflixu od 14. studenog

Richard Linklater, autor s pozamašnim popisom dobrih filmova unutar vlastitog opusa, režirao je film o najpoznatijem pokretu u okviru filmskog medija. U centru radnje nalazi se mladi Jean-Luc Godard (Guillaume Marbeck), još uvijek kritičar u Cahiers du cinéma, frustriran uspjesima svojih kolega Truffauta i Chabrola, koji se sprema snimiti svoj prvi dugometražni film. Linklater vjerno rekonstruira ozračje snimanja 1959., sa svim neurozama, nesigurnostima i improvizacijama koje su definirale pokret. Zoey Deutch briljira kao Jean Seberg, dok mladi Aubry Dullin kao Belmondo savršeno prenosi kombinaciju nervoze, s jedne, i nonšalantnosti s druge strane.

Snimljen u crno-bijeloj tehnici, formata 1.37:1, s mono-zvukom i vizualnim kodom koji imitira teksturu filmske vrpce, Novi val djeluje poput izgubljenog filma iz 1960., slučajno pronađenog u arhivu. Linklater pokušava posve rekonstruirati Godardov svijet, a rezultat je fascinantno „štreberski” film, film o filmu, film o ljubavi prema filmu, o opsesiji, o znatiželji.

Film je premijerno prikazan u glavnoj konkurenciji Cannesa, a Netflix je ubrzo otkupio prava u jednoj od najvećih ovogodišnjih akvizicija tog tipa, planirajući kratku kino-distribuciju prije online premijere.