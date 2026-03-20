Gospodar prstenova se vratio u kina

Gospodar prstenova: Prstenova družina (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) slavi svoj 25. rođendan čijim se povodom legendarna filmska trilogija vratila na velika platna. Film je, zajedno sa svojim nasljednicima Gospodar prstenova: Dvije kule (The Lord of the Rings: The Two Towers) i Gospodar prstenova: Povratak kralja (The Lord of the Rings: The Return of the King), u CineStar kina došao u originalnoj i produženoj verziji (Extended Edition) i bez titlova.

Svi će se dijelovi trilogije u odabranim kinima prikazivati zasebno, ali i u epskom filmskom maratonu u ukupnom trajanju od nešto više od 12 sati te s pauzama od 20 minuta između filmova. Zasebne će se projekcije održavati od 19. do 25. ožujka, a one maratonske su na rasporedu 21. i 22. ožujka.

Produžene verzije filmova, koje su među najvjernijim obožavateljima ujedno i najpopularnije, sadrže dodatne scene koje proširuju radnju i bave se sudbinama likova koje su ostale izostavljene u originalnim kino–izdanjima. Povratak ove epske sage u kina posebna je prilika da se jedna od najutjecajnijih fantasy priča književne i filmske povijesti ponovno doživi na velikim platnima.

Također, franšiza osim nostalgičnog filmskog maratona uskoro dobiva i novi film. Naime, za početak ove godine najavljeno je snimanje filma The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum u režiji Andyja Serkisa. Film bi trebao biti premijerno prikazan krajem sljedeće godine te se bavi Gollumovim godinama lutanja, a trebao bi biti prvi od dva nova filma iz Tolkienova svijeta u produkciji Warner Brosa.