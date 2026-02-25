Horor film koji je svoje početke imao na 4Chanu uskoro izlazi u produkciji A24

Nezavisna produkcijska kuća A24 je posljednjih godina, zahvaljujući autorima i filmovima koji se usude riskirati, postala jedno od vodećih imena u nezavisnom hororu i našla se rame uz rame s popularnim Neon Filmsom. Kada se radi o nadolazećim hororima, A24 se ove godine odvažio otići u ponešto eksperimentalnijem smjeru, pa je za svibanj najavljen Backrooms, znanstvenofantastični horor film utemeljen na urbanoj legendi čiji korijeni sežu do internetskih chatroomova.

Godine 2019. na 4Chanu je pokrenuta rasprava o izmišljenom, apstraktnom liminalnom prostoru nazvanom jednostavno The Backrooms. Radi se o beskonačno velikom prostoru koji se sastoji od praznih soba i u kojem različite lutalice prolaskom kroz zidove (odnosno no–clippanjem) ostaju zaglavljene. Koncept je vrlo brzo podijeljen na forumima posvećenim paranormalnim pojavama, a korisnici su međusobno dijelili vlastite fotografije napuštenih i jezivih lokacija.

The Backrooms se online svijetom širio kao ideja o nadnaravnom prostoru u kojem vrebaju mračne sile. Kasnije su dodane i različite tematske razine, a koncept se preselio na druge digitalne platforme, od Youtubea do TikToka. Godine 2022., mladi je youtuber Kane Parsons započeo vlastitu web–seriju o ekspedicijama u Backroomse, a nakon što je skupio stotine milijuna pregleda sklopio je ugovor za dugometražni film s A24.

Film se bavi nestankom psihijatrijskog pacijenta u dimenziji izvan stvarnosti, a konačno je objavljen i teaser koji izgleda doslijedno korijenima ovog internetskog fenomena. Od glumačke postave, poznato je da su u projektu sudjelovali Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell i Avan Jogia.