Liburnia Film Festival 2020: bogati program i Program tvog kompjutera

Liburnia Film Festival, festival hrvatskog dokumentarnog filma, svoje će 18. izdanje održati od 24. do 28. kolovoza 2020. godine na maloj Ljetnoj pozornici i Vili Antonio u Opatiji. Unatoč proteklih pet mjeseci - obilježenih pandemijom, potresima i poplavama - na natječaj za festival se prijavilo oko 90 filmova, među kojima je i dosad najveći broj njih s područja Primorsko-goranske županije. Direktor i selektor festivala Oliver Sertić u konkurenciju je odabrao popriličan broj filmova mlađih autorica i autora, koji često “klize” prema eksperimentalnom filmu i filmskom eseju, a na “malu Ljetnu” se, na radost festivala, vraćaju i LFF-ovoj publici poznate autorice i autori, od kojih neki i višestruki laureati, kao što su Goran Dević, Tomislav Žaja, Jadran Boban, Renata Poljak i David Lušičić.



U konkurenciji za nagrade žirija i publike natjecat će se 21 film. Za devet naslova će to ujedno biti i njihova premijera, a oni su: 5.4 (Lucija Ana Ilijić, samostalna produkcija), Bez lica (David Lušičić, ADU/Zebra), Doktorice, pem v' grobeka (Nikolina Barić, samostalna produkcija), Kaj to radim (Mario Papić, Renko), Odjeci (Matej Đuzel, Adria Visio/Flip Clip), Ono drugo selo (Jadran Boban, Fade In), Starac i roda (Tomislav Jelinčić i Alen Stanković, Antitalent/Tramal Films/Transmedia Production), Užarska radionica Ivana Delimara (Vlasta Delimar, Domino), te Zašto mama vazda plače (Karmen Obrdalj, Akademija umjetnosti Banja Luka/samostalna produkcija)

U konkurenciji za nagradu za najbolji film festivala po ocjeni žirija, najbolji film po izboru publike, najbolji regionalni film (autori ili produkcije iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije) te stručne nagrade za najbolju režiju, montažu, fotografiju i dizajn zvuka, njima se pridružuju i sljedeći filmovi: Catamine (Vedran Huremović i Sunčica Ana Veldić, Kinoklub Zagreb), Ivanova igra (Tomislav Žaja, Gral Film), Jabuka, Tri dvopeka, Jogurt (Anita Čeko, Kinoklub Zagreb), Još uvijek ne znam (Bela Bračko Milešević, Blank), Moj svemir (Yuliya Molina, ADU), Mila (Karlo Vorih, ADU), Porvenir (Renata Poljak, REA), Posljednja kino predstava (Jasmina Beširević, ADU), Prazni sati (Mate Ugrin, Berlin Academy of Arts/Dinaridi Film), U ime Republike Hrvatske (Goran Dević, 15. umjetnost), Za let si dušo sigurna, Ante Mitrović, ADU), te Program tvog kompjutera (Inesa Antić, Infinum) kojeg ovdje posebno izdvajamo.

Program tvog kompjutera (2019) Zahvaljujući Hani Galogaži Lanči, voditeljici odnosa s javnošću 18. Liburnia Film Festivala, imali smo priliku pogledati kratki dokumentarac o fenomenu pjesme Program tvog kompjutera iz 1984. godine, u izvedbi sastava Denis & Denis. U produkciji poznate hrvatske softverske tvrtke Infinum, režiserka i scenaristica Inesa Antić u fokus stavlja kultni status koji je pjesma postigla na FER-u, i među programerima općenito. U sklopu filma svoja su mišljenja i iskustva podijelili glazbenik Davor Tolja, pjevačica pjesme Marina Perazić, te pojedinci vezani uz KSET i Infinum, uključujući izvršnog direktora Infinuma i producenta ovog filma, Tomislava Cara. Zašto programeri skidaju majice na taktove ove pjesme i što je krasilo naslovnice računalnih časopisa u to vrijeme moći ćete pogledati na treći dan LFF-a, u srijedu, 26. kolovoza.

Inesa Antić magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Bavi se komunikacijama i uredničkim poslovima u kulturi. Njezin prvi film Posledice rada (2017.), prikazan je na ZagrebDoxu 2018. godine. Videorad Rosa (2018.) bio je izložen u Galeriji Miroslav Kraljević u okviru izložbe Susjedstvo: dokufikcijski storyboard. Program tvog kompjutera (2019.) njezin je najnoviji rad. Članica je filmskog laboratorija Klubvizija.

Najveća je ovogodišnja novost spoj Liburnia Film Festivala s programom Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, u sklopu čega je uključen i poseban međunarodni program pod imenom Stanje Pripravnosti. Riječ je o vrsnim dokumentarističkim ostvarenjima koja bilježe ekstreme političke sadašnjosti diljem Europe. Naslovi tih šest međunarodnih dokumentarnih filmova su: Neka živi Bugarska (Adele Peeva, Bugarska), Slobodni Dačani (Monica Lãzurean-Gorgan, Rumunjska), Izlaz (Karen Winther, Norveška/Njemačka/Švedska), Mađarska 2018. (Eszter Hajdu, Mađarska/Portugal), Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom (Henrik Georgsson, Švedska), Djevojke zlatne zore (Håvard Bustnes, Norveška/Danska/Finska) te Dnevnik Diane Budisavljević (Dana Budisavljević, Hrvatska).

Program, kao i njegov naziv, inspirirani su činjenicom da 30 godina nakon nominalnog završetka Hladnog rata i simboličkog rušenja Berlinskog zida, Europa (i svijet) stoje u stanju pripravnosti za potencijalni novi rat; bilo da ga definiramo kao politički, socijalni, ekonomski ili uistinu oružani sukob širih razmjera. Stanje pripravnosti je dio programskog pravca Doba moći u sklopu Rijeke 2020 – EPK, te je odabran za financiranje putem Javnog poziva RIJEKE 2020 u 2019. godini. Time se i "zajednici" pružila prilika da bude sukreator programa Europske prijestolnice kulture. Osim razgovora s redateljima, uživo ili video pozivom, program će uključivati i case study o filmu Dnevnik Diane Budisavljević te okrugli stol o tipskim nacionalizmima i pokretima koji za cilj imaju urušavanje pluralizma i temeljnih civilizacijskih vrijednosti.

Liburnia Film Festival svake godine nudi i bogat edukacijski program namijenjen djeci i odraslima. Radionica Prvi put snimam je zamišljena kao četverodnevno druženje tijekom kojeg polaznici u manjoj grupi prolaze kroz sve faze stvaranja filma - zajednički odabiru temu, istražuju je, odluče što će snimati, snime to i potom montiraju. Prijave za radionicu su otvorene do 19. kolovoza. Tu je i Filmska početnica za djecu od 7 do 10 godina koja se ove godine bavi temom stop animacije, a prijave su moguće do 20. kolovoza. Osim toga, Opatijci i opatijski gosti svakodnevno će moći razgovarati s autorima filmova prikazanim u konkurentskom dijelu programa na Piću s autorima koje će se održavati od utorka 25. do petka 28. kolovoza u 16:30 u Café baru Eugenian.

Organizatori Liburnia Film Festivala napominju da prate epidemiološku situaciju sve do održavanja festivala, te da će isti za posjetitelje učiniti sigurnim, sukladno svim preporukama lokalnog i nacionalnog stožera civilne zaštite. To će značiti i manji broj sjedećih mjesta u publici, pa posjetitelje pozivaju da čim ranije svoje ulaznice nabave online, putem sustava Moje karte.

18. Liburnia Film Festival organizira Udruga LFF, suorganizator je Restart, a partner Festival Opatija. Podržavaju ga Hrvatski audiovizualni centar, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, RIJEKA 2020, Grad Opatija, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Grada Opatije i drugi podupiratelji. Cjelogodišnji program razvoja organizacije, Udruge LFF, podržava Zaklada Kultura nova.