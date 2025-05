"Ralje" povodom 50. godišnjice dobivaju dokumentarni film

Novi dokumentarac "Jaws @ 50: The Definitive Inside Story" premijerno se prikazuje 10. srpnja

Steven Spielberg je, svojom adaptacijom romana Ralje (Jaws) autora Petera Benchleyja, prije 50 godina zauvijek promijenio filmsku industriju Film je postao kultna senzacija te ujedno i prvi film koji su se nazivao blockbusterom.

Iako su obožavatelji tijekom vremena doznali mnogo detalja o snimanju, još uvijek postoje priče koje do sad nisu ispričane — upravo to želi ponuditi novi dokumentarni film Jaws @ 50: The Definitive Inside Story. Film će biti premijerno prikazan 10. srpnja na National Geographicu, usred SharkFesta, događaja posvećenog otkrivanju novih činjenica o ovim morskim predatorima.

Film bi trebao biti nefiltrirani pregled kaotične produkcije Ralja, a uključene su i dosad neobjavljene snimke iz Spielbergove privatne arhive te njegova prisjećanja na visokorizične elemente produkcije – neprestane vremenske odgode i probleme s neispravnim mehaničkim morskim psom. Jedna od tema će biti i zloglasni "efekt Ralja" koji je pokrenuo val straha od morskih pasa. Uz nove intervjue s glumcima, članovima filmske ekipe i zagovarateljima zaštite morskih pasa, Jaws @ 50 bi treao zabilježiti cjelokupan kreativni i kulturni odjek prvog ljetnog blockbustera.

Nakon što je originalni film u vidu straha od morskih pasa doista imao snažan utjecaj kod publike diljem svijeta, autor istoimenog romana, Peter Benchley, je iz osjećaja odgovornosti ostatak svog života posvetio borbi za njihovu zaštitu, nastojeći promijeniti javnu sliku i istaknuti njihovu veličanstvenost. Nadolazeći dokumentarni film će sadržavati i svjedočanstva njegove obitelji te će pružiti rijedak uvid na stvarnu inspiraciju iza bestsellera koji je sve pokrenuo.