Instant plaćanja i provjera primatelja: nove usluge obvezne za sve banke od sljedećeg tjedna

Instant plaćanja donose izvršenje transakcija u nekoliko sekundi, uz istu naknadu. Uz to uvodi se i usluga provjere primatelja plaćanja, koja značajno smanjuje rizik od prijevara i pogrešno usmjerenih uplata

Sve banke u državama članicama europodručja, uključujući tu i hrvatske banke, obvezne su od 9. listopada 2025. omogućiti zaprimanje i slanje instant kreditnih transfera, podsjećaju iz Hrvatske udruge banaka (HUB). Time završava druga faza implementacije kojom sve banke u Republici Hrvatskoj moraju omogućiti svojim klijentima instant plaćanja u eurima – navedenog datuma završit će prijelazno razdoblje u kojem su banke morale omogućiti samo primanje instant plaćanja, dok sada i slanje postaje obvezno.

Naknada ostaje nepromijenjena

Instant plaćanjem se transakcije provode u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, kako unutar zemlje tako i prema inozemstvu unutar SEPA europodručja. Prilikom zadavanja naloga korisnici će moći odabrati žele li instant ili redovno plaćanje, pri čemu je naknada za izvršenje platne usluge u oba slučaja jednaka. Sve detaljne informacije o tim uslugama korisnici mogu dobiti kod svoje banke.

Velik broj banaka u Hrvatskoj već je i prije regulatornih rokova omogućavao primanje i slanje nacionalnih i prekograničnih SEPA instant kreditnih transfera u eurima, čime su građani i poduzetnici već mogli koristiti prednosti brzog i sigurnog izvršenja platnih transakcija.

Provjera primatelja

Istodobno s punom dostupnošću instant plaćanja uvodi se i Usluga provjere primatelja plaćanja (Verification of Payee, skraćeno VoP). Ta usluga omogućava platiteljima provjeru broja računa prilikom plaćanja, odnosno dobivanje informacije o tome podudaraju li se ime i prezime ili naziv primatelja s vlasnikom IBAN-a, a sve prije slanja naloga na izvršenje.

Sustav pritom može vratiti jednu od mogućih informacija:

potpuno podudaranje – ime/naziv primatelja odgovara vlasniku IBAN-a,

djelomično podudaranje – platitelj dobiva informaciju o ispravnom nazivu primatelja,

bez podudaranja – uneseni podaci ne odgovaraju vlasniku IBAN-a,

nije moguće provesti provjeru – kada banka primatelja nije dostupna ili nalog ne ispunjava uvjete provjere

Na temelju dobivenog rezultata, platitelj sam odlučuje želi li nastaviti s plaćanjem ili odustati od autorizacije naloga. Uvođenjem VoP usluge, dakle, smanjuje se rizik od prijevara, sprječavaju se pogrešno usmjerena plaćanja te se smanjuje se broj mogućih grešaka prilikom unosa podataka.

Za fizičke osobe i prekogranična plaćanja

Važno je naglasiti da u Hrvatskoj već godinama postoji automatsko popunjavanje podataka primatelja plaćanja na temelju Jedinstvenog registra računa (JRR), no ono je funkcioniralo samo u slučaju plaćanja domaćim poslovnim subjektima. Nova usluga VoP nadograđuje postojeću praksu jer se primjenjuje šire, na sva domaća i prekogranična plaćanja u eurima, uključujući i fizičke osobe, čime daje dodatnu razinu sigurnosti u svakodnevnim transakcijama.

"Uvođenjem instant plaćanja u kombinaciji s VoP uslugom, građani i poduzetnici dobivaju najvišu razinu brzine i sigurnosti u svakodnevnom poslovanju. Ova promjena predstavlja važan iskorak u digitalizaciji financijskih usluga i jačanju povjerenja u platni sustav Republike Hrvatske, a iza svega stoje snažna ulaganja banaka kako bi sustav pouzdano funkcionirao", poručila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.