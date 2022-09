Novi Kindle 2022 e-čitač mogućnostima se približio Kindle Paperwhiteu

Iako se osnovni Kindle mogućnostima približava svojem naprednijem bratu Paperwhiteu i dalje ostavlja dovoljno prostora za sljedeće nadogradnje, a isto tako i dovoljno prostora do jačih modela

Glavni konkurent osnovnog Kindlea vjerojatno je Kindle Paperwhite, s većim zaslonom, toplijim, ujednačenijim prednjim svjetlom i koji je uz sve to još i vodootporan no to ne znači da novi osnovni Kindle nema što za ponuditi.

Kindle 2022 ima manju težinu od prethodnog modela koja sada iznosi 158g umjesto dosadašnjih 170g. Također je poboljšan ekran tako da sada umjesto 600 x 800 + 167 PPI panela ima 1072 x 1448 + 300 PPI panel.

Što se prostora za pohranu tiče prošli model je nudio početnih 8GB dok ponuda prostora novog modela kreće od 16GB što će dobro doći ljubiteljima audio knjiga.

I zadnje, ali ne manje važno, umjesto microUSB-a novi Kindle 2022 ima USB-C priključak za punjenje.

Uz sve navedeno, cijena bi i dalje trebala ostati u rangu od oko 100 eura.