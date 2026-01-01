Samsung testira dvoćelijsku bateriju kapaciteta čak 20.000 mAh

Dok kineski proizvođači već naveliko koriste silicij-ugljične baterije velikog kapaciteta, Samsungovi flagshipovi su još uvijek na skromnih 5.000 mAh. No, to će se možda uskoro promijeniti

Prema još uvijek neslužbenim informacijama s X-a, Samsung testira dvoćelijsku silicij-ugljičnu bateriju kapaciteta od čak 20.000 mAh, što bi moglo „prešišati“ kineske proizvođače koji u svoje mobitele sve češće ugrađuju baterije i od 8.000 mAh.

Navodno se Samsungov dvoćelijski sustav sastoji od jedne ćelije kapaciteta 12.000 mAh, debljine 6,3 mm te druge ćelije kapaciteta 8.000 mAh, debljine 4 mm. Tijekom internih testiranja, baterija ostvarila impresivnih 27 sati uključenog zaslona (SoT) i oko 960 ciklusa punjenja na godišnjoj razini.

Ipak, testovi navodno nisu završili bez problema. Baterija se nakon testova napuhala, što odmah otvara pitanje o dugoročnoj sigurnosti i izdržljivosti ovakvog rješenja. Na X-u su i objavljene fotografije kako je baterija izgledala nakon testa.

Battery Validation

Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).

Cell 1: 12,000mAh @ 6.3mm

Cell 2: 8,000mAh @ 4mm

Results: 27h SOT, ~960 cycles over 1 year.

Post-test: cell swelling detected → longevity failure.

Strong short-term performance. Long stability still unresolved. pic.twitter.com/29Ldb6NJ4x — Schrödinger (@phonefuturist) December 25, 2025

Iako još nije poznato hoće li Samsung ovu bateriju ikada ugraditi u svoje mobitele pozitivno je što barem testiraju znatno veće kapacitete, čime bi se napokon mogao udaljiti od relativno skromnih baterija u svojim flagshipovima.