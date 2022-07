Google Meet sastanci od sada se mogu prenositi uživo na YouTubeu

Google najavljuje da je od sada moguće Google Meet sastanke prenositi uživo na YouTubeu. Značajka je dostupna većini plaćenih Workspace računa: Enterprise razine (početni, standardni i plus), Education Plus, Teaching and Learning Upgrade i Workplace pojedinačni pretplatnici, kao i članovi Google One Premium plana u određenim zemljama. To znači da funkcionalnost neće biti dostupna svima. Korisnici na većini početnih, osnovnih ili naslijeđenih/starih paketa neće imati pristup.

Prijenos uživo koristan je u situacijama u kojima želite predstaviti informacije velikoj publici izvan vaše organizacije, dajući im priliku da pauziraju i ponovno nastave gledati vaš sadržaj prema potrebi ili ga pogledaju kasnije.

Prije nego počnete uživo prenositi Google Meet sastanke na YouTubeu, trebate poslati zahtjev za odobrenje vašeg YouTube kanala. Proces odobravanja može trajati do 24 sata. Korisnici koji trebaju promijeniti duljinu i trajanje streamova mogu to učiniti u svojim postavkama privatnosti, a potpuni popis onoga što je potrebno za pokretanje streamova dostupan je na njihovoj stranici za podršku.

Stream uživo moguće je pokrenuti tako da odete na ploču 'Aktivnosti' > 'Streaming uživo' i odaberete svoj kanal s popisa.