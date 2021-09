Hakirani web i lažna prodaja Banksyjevog NFT-a: umalo uspješna prevara

Pojava nezamjenjivih digitalnih tokena na blockchainu, NFT-a, uzdrmala je svijet kolekcionara digitalne umjetnosti. Pomoću nje svatko može stvoriti svoje umjetničko djelo od samo nekoliko piksela i ponuditi ga na tržištu, a na kupcima je potom da procijene koliko ono vrijedi i može li se od skupljanja takvih digitalnih umjetnina profitirati. Ova tehnologija omogućava vam, tako, da kupite "original" jednog .jpg dokumenta za milijune dolara, prodate svoju kolekciju pikseliziranih sličica za više stotina tisuća dolara, ili pak – kao što ćemo vidjeti u ovom primjeru – ostanete kratkih rukava.

Posljednja velika priča iz domene NFT-a vezana je uz kontroverznog i anonimnog britanskog konceptualnog umjetnika koji se predstavlja nadimkom Banksy. Sve što on napravi i potpiše automatski vrijedi basnoslovne količine novca, pa je netko pokušao okoristiti se tom činjenicom i na dražbi ponuditi "prvi Banksyjev NFT". No, ispostavilo se da je riječ o sofisticiranoj i planiranoj prevari.

Lažni web i lažni NFT

Nepoznati je haker prije nekoliko dana, bez znanja Banksyja i ljudi koji mu vode web stranicu banksy.co.uk, na nju postavio posebnu podstranicu vezanu za "njegov" NFT. Na toj se stranici našla tek digitalna pikselizirana slika nazvana "Great Redistribution of the Climate Change Disaster" (vidljiva na naslovnoj ilustraciji), koja, ako ćemo iskreno, ne liči pretjerano na ranije Banksyjeve radove. Ipak, poznajući nepredvidivost ovog autora, neke bi njezina pojava mogla prevariti – a to se dokazalo i u praksi.

Originalni Banksy kakvog poznajemo - aktualan i smješten u javnom prostoru

Link na ovoj stranici vodio je na dražbu na platformi Opensea, putem koje se prodavalo digitalno djelo. Njega je tamo postavio korisnik nadimka "gaakmann", što je također jedan od ranijih Banksyjevih pseudonima. Nije prošlo dugo, i kolekcionar, prigodnog nadimka Pranksy, odlučio je ponuditi 100 ethera (preko 350.000 dolara) za ovog digitalnog Banksyja. Prodavatelj je ponudu odmah prihvatio, da bi se nedugo zatim iz službenih izvora doznalo kako britanski umjetnik nema nikakve veze s ovim NFT-om.

Vratio novac kupcu

Istraga je pokazala da je službena Banksyjeva stranica bila hakirana, prodaja NFT-a bila je lažna, a kupac je bio žrtvom prevare. I potom je uslijedio još jedan zanimljiv obrat – Pranksy je za svojeg lažnog Banksyja dobio povrat novca. Svih 100 ethera, umanjenih za transakcijske troškove od oko 2% iznosa, vraćeno je kupcu. On poručuje kako je razlog povrata novca pritisak javnosti te činjenica da je on sam uspio otkriti Twitter račun prevaranta, pa je ovaj valjda zaključio da se neće tako lako izvući.

Nakon svega, neki će sigurno reći kako je ovaj slučaj pokazao da su NFT-i bezvrijedni, da nema razlike između pravog i lažnog NFT-a nekog umjetnika niti između NFT-om potpisanog .jpega i onog koji možete skinuti s weba u dva klika. No opet, kolekcionari očito i dalje za njih plaćaju velike novčane iznose. Kupac Pranksy poručio je na kraju kako će ovaj NFT ipak zadržati. Tko zna – možda je sve bila ipak još jedna Banksyjeva spačka?