Apple već testira Intelovu proizvodnju čipova za iPhone

Apple je navodno već započeo testnu proizvodnju određenih čipova u suradnji s Intelom, čime se dodatno potvrđuje informacija da žele smanjiti ovisnost o TSMC-u

Početkom svibnja pisali smo o tome da Apple želi diverzificirati proizvodnju svojih čipova izvan TSMC-a, pri čemu se kao potencijalni partneri spominju Intel i Samsung. Poznati analitičar Ming-Chi Kuo sada je dodatno potvrdio te navode uz nekoliko novih detalja.

Prema njegovim informacijama, Apple i Intel već su pokrenuli probnu proizvodnju starijih Apple Silicon čipova koristeći Intelov 18A-P proizvodni proces, koji je usporediv s TSMC-ovim procesom korištenim za A18 Pro. Riječ je navodno o manje zahtjevnim čipovima namijenjenima iPhoneima, iPadima i Macovima, pri čemu bi čak 80 posto proizvodnje trebalo biti rezervirano za iPhone.

Kuo navodi da se za sada radi o manjim testiranjima tijekom ove godine, dok bi ozbiljnije povećanje proizvodnje moglo uslijediti tijekom 2027. i 2028. godine. Nakon toga bi se kapaciteti postupno smanjivali od 2029. godine nadalje. Apple navodno procjenjuje i Intelove naprednije proizvodne procese.

No, unatoč tim planovima, TSMC bi trebao ostati glavni Appleov dobavljač čipova s procijenjenim udjelom od oko 90 posto.