Ovoga ljeta stiže bijeli Xbox Series X bez čitača diska

Iako se to možda nije očekivalo, Microsoft se sprema izbaciti novu inačicu Seriesa X koja će dolaziti u bijeloj boji. Prema procurjelim fotografijama koje je objavio portal Exputer, novi Series X imat će u potpunosti isti dizajn kao trenutna verzija, uz jednu preinaku – neće imati čitač diska.

Što se, pak, tiče specifikacija bijele verzije Seriesa X, one će također ostati jednake crnoj inačici. Jedini novitet predstavlja hladnjak koji će biti nadograđen, što znači da će problemi s pregrijavanjem biti gotovo iskorijenjeni. Konzola bi trebala ugledati svjetlo dana već ovoga ljeta i to po cijeni od 50 do 100 eura nižoj u odnosu na crni Series X s čitačem diska.

Podsjećamo da smo još u rujnu pisali kako Microsoft planira veliko osvježenja Seriesa X pod kodnim nazivom „Brooklin“. To je trebala biti konzola s potpuno novim dizajnom, internom memorijom od 2 TB, manjom PSU snagom te nedostatkom čitača diska. Ipak, čini se da je Microsoft odustao od tako opsežnog osvježenja te je odlučio igrati na sigurno.

Uz tu novu konzolu trebao je stići i novi kontroler kojeg je Microsoft nazvao „Sebile“, a koji bi trebao imati ugrađeni žiroskop i zvučnike, tiše tipke, modularne „gljivice“, mogućnost punjenja baterije putem USB-C kabla te neke nove značajke koje se mogu koristiti pomoću namjenske aplikacije.

Hoće li taj kontroler ugledati svjetlo dana, ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, Microsoftovu novu-staru konzolu mogli bismo dočekati već ovoga ljeta.