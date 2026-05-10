Poskupljuje Nintendo Switch 2

Od 1. rujna ove godine, preporučena maloprodajna cijena Nintendove aktulane igraće konzole, Switcha 2, bit će viša u Europi za 40 eura. U SAD-u će to poskupljenje iznositi 50 dolara, a u Kanadi 50 kanadskih dolara. Kako navode iz Nintenda, razlog poskupljenja je "promjena tržišnih uvjeta".

Imajući na umu poskupljenje, Nintendo je objavio kako očekuje pad prodaje Switcha 2 tijekom sljedeće godine. Naime, unatoč tome što je tijekom prve pune fiskalne godine prodano čak 19,86 milijuna primjeraka Switcha 2, što je znatno više nego što je originalni Switch ostvario u svojoj prvoj godini, Nintendo za iduću fiskalnu godinu ipak očekuje nešto slabiju prodaju od oko 16,5 milijuna konzola.

Podsjetimo, slično je nedavno napravio i Sony, koji je početkom travnja povećao cijene svih verzija PlayStation 5 u Europi. Standardni model poskupio je za 50 eura, dok je PlayStation 5 Pro poskupio čak 100 eura.