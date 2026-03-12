Counterpoint upozorava na rast cijena mobitela u 2026.

Glavni razlog poskupljenja mobitela bit će nagli skok cijena memorijskih komponenti, što će utjecati na svaki rang uređaja

Matej Markovinović četvrtak, 12. ožujka 2026. u 08:16
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Mobiteli mogli bi značajno poskupjeti tijekom 2026. godine, upozoravaju analitičari Counterpoint Researcha. Kao što vjerojatno možete i pretpostaviti, razlog je nagli rast cijena memorijskih komponenti, koje čine velik dio ukupnog troška proizvodnje uređaja.

Prema podacima iz Counterpointovog Memory Price Trackera, cijene mobilne RAM memorije porasle su oko 50 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je NAND memorija poskupjela za više od 90 posto.

Takav rast već sada snažno utječe na trošak komponenti mobitela (BoM), a najviše pogađa jeftinije modele ispod 200 dolara. Kod tipičnog uređaja tog segmenta sa 6 GB LPDDR4X RAM-a i 128 GB eMMC pohrane, memorija sada može činiti čak 43 posto ukupnog troška proizvodnje, što je oko 25 posto više nego u prethodnom kvartalu.

📷 Foto: Counterpoint Research
Foto: Counterpoint Research

No, ni srednji rang nije pošteđen poskupljenja. Kod uređaja od 400 do 600 dolara s 8 GB LPDDR5X RAM-a i 256 GB UFS 4.0 pohrane, proizvođači će morati izdvojiti oko 15 posto više za RAM i 11 posto više za pohranu. Ako se proizvodnja odvija u drugom kvartalu, povećanja bi mogla narasti na 20 i 16 posto.

Premium modeli imaju nešto veće profitne marže pa lakše apsorbiraju dio troškova, no i oni se suočavaju s dodatnim pritiskom jer su najnoviji 2-nanometarski čipovi za flagship uređaje vrlo skupi. Tako, primjerice, Counteproint procjenjuje da bi BoM za flagship od 16 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.1 pohrane mogao porasti za do 150 dolara već u drugom kvartalu ov egodine.

Zbog toga analitičari smatraju da će poskupljenja za krajnje kupce biti teško izbjeći. Procjenjuje se da bi jeftiniji mobiteli mogli poskupjeti oko 30 dolara, dok bi premium modeli mogli biti skuplji za 150 do 200 dolara.

„Naglo poskupljenje memorije ima strukturni utjecaj na troškove proizvodnje mobitelaTijekom 2026. proizvođači će se boriti s balansiranjem troškova komponenti, profitnih marži i ciljeva isporuka. Oni koji se uvelike oslanjaju na jeftinije modele kako bi povećali tržišni udio suočit će se s velikim rizikom od kratkoročnih gubitaka“, priopćio je viši analitičar Counterpointa, Shenghao Bai.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi