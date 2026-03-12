Counterpoint upozorava na rast cijena mobitela u 2026.

Mobiteli mogli bi značajno poskupjeti tijekom 2026. godine, upozoravaju analitičari Counterpoint Researcha. Kao što vjerojatno možete i pretpostaviti, razlog je nagli rast cijena memorijskih komponenti, koje čine velik dio ukupnog troška proizvodnje uređaja.

Prema podacima iz Counterpointovog Memory Price Trackera, cijene mobilne RAM memorije porasle su oko 50 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je NAND memorija poskupjela za više od 90 posto.

Takav rast već sada snažno utječe na trošak komponenti mobitela (BoM), a najviše pogađa jeftinije modele ispod 200 dolara. Kod tipičnog uređaja tog segmenta sa 6 GB LPDDR4X RAM-a i 128 GB eMMC pohrane, memorija sada može činiti čak 43 posto ukupnog troška proizvodnje, što je oko 25 posto više nego u prethodnom kvartalu.

Foto: Counterpoint Research

No, ni srednji rang nije pošteđen poskupljenja. Kod uređaja od 400 do 600 dolara s 8 GB LPDDR5X RAM-a i 256 GB UFS 4.0 pohrane, proizvođači će morati izdvojiti oko 15 posto više za RAM i 11 posto više za pohranu. Ako se proizvodnja odvija u drugom kvartalu, povećanja bi mogla narasti na 20 i 16 posto.

Premium modeli imaju nešto veće profitne marže pa lakše apsorbiraju dio troškova, no i oni se suočavaju s dodatnim pritiskom jer su najnoviji 2-nanometarski čipovi za flagship uređaje vrlo skupi. Tako, primjerice, Counteproint procjenjuje da bi BoM za flagship od 16 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.1 pohrane mogao porasti za do 150 dolara već u drugom kvartalu ov egodine.

Zbog toga analitičari smatraju da će poskupljenja za krajnje kupce biti teško izbjeći. Procjenjuje se da bi jeftiniji mobiteli mogli poskupjeti oko 30 dolara, dok bi premium modeli mogli biti skuplji za 150 do 200 dolara.

„Naglo poskupljenje memorije ima strukturni utjecaj na troškove proizvodnje mobitelaTijekom 2026. proizvođači će se boriti s balansiranjem troškova komponenti, profitnih marži i ciljeva isporuka. Oni koji se uvelike oslanjaju na jeftinije modele kako bi povećali tržišni udio suočit će se s velikim rizikom od kratkoročnih gubitaka“, priopćio je viši analitičar Counterpointa, Shenghao Bai.