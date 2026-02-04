Switch postao Nintendova najprodavanija konzola

Gotovo 9 godina nakon službenog izlaska na tržište, Switch je postao Nintendova najprodavanija konzola, čime prijašnji rekorder, Nintendo DS, pada na drugo mjesto

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 14:10
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Unatoč tome što je Nintendo Switch 2 već neko vrijeme na tržištu, dio kupaca i dalje se odlučuje na prvu generaciju konzole. Prema najnovijim službenim podacima, prodaja Nintendo Switcha dosegnula je 155,37 milijuna primjeraka, čime je prestignut dosadašnji rekorder, Nintendo DS, koji je završio svoj ciklus na 154,02 milijuna prodanih jedinica.

Osim hardvera, impresivne su i brojke prodaje igara. Prvi Switch daleko je ispred konkurencije s čak 1,5 milijardi prodanih naslova. Za usporedbu, Nintendo DS dosegnuo je 948,76 milijuna, dok je treće mjesto pripalo Nintendu Wii s 921,85 milijuna prodanih igara, unatoč manjoj ukupnoj prodaji same konzole.

Što se tiče pak Switcha 2, on je u manje od mjesec dana dosegao 6 milijuna prodanih primjeraka, dok je trenutno na ukupno 17,37 milijuna.

&#128247; Foto: Nintendo

No, iako je Switch najprodavanija Nintendova konzola svih vremena, apsolutni rekorder na tržištu i dalje je PlayStation 2 koji je tijekom svog dugog životnog vijeka prodan u 160 milijuna primjeraka. PlayStation 2 ujedno je i ispred Switcha po broju prodanih igara s ukupno 1,54 milijarde.

 

