Od NES-a do Switcha, ovo je povijest Nintendovih kućnih konzola

Od oživljavanja industrije s NES-om do hibridne revolucije Switcha, prisjećamo se ključnih trenutaka, inovacija i poslovnih filozofija koje su Nintendo učinile ikonom u svijetu videoigara

Nintendo, koji je započeo kao proizvođač igraćih karata u 19. stoljeću, izgradio je carstvo na filozofiji koju je legendarni inženjer Gunpei Yokoi nazvao "lateralnim razmišljanjem s provjerenom tehnologijom". Umjesto jurnjave za najnovijim komponentama, Nintendo je uvijek tražio nove i kreativne načine korištenja zrele i pristupačne tehnologije. Taj ih je pristup vodio kroz nevjerojatne uspjehe i bolne neuspjehe, oblikujući ne samo vlastitu sudbinu, već i cijelu industriju videoigara.

Sve je počelo s NES-om

Nakon velikog kraha tržišta videoigara 1983. godine, mnogi su smatrali da je riječ o prolaznom trendu. A onda se pojavio Nintendo Entertainment System (NES). Lansiran u Sjevernoj Americi 1985. godine, NES nije bio samo konzola, već svojevrsni “spasitelj industrije”.

S hitovima kao što su Super Mario Bros i The Legend of Zelda, Nintendo je postavio temelje modernog gaminga. Uvođenjem "Pečata kvalitete" (Seal of Quality), osigurali su da tržište ne bude preplavljeno lošim igrama, čime su vratili povjerenje potrošača. NES je prodan u više od 60 milijuna primjeraka, a njegov D-pad postao je industrijski standard.

NES

Nasljednik, Super Nintendo Entertainment System (SNES), stigao je u jeku prvog pravog "rata konzola". Dok je Sega sa svojim Genesisom promovirala "cool" i buntovnički imidž, SNES je nudio superiornu paletu boja i napredni "Mode 7" grafički čip koji je stvarao iluziju 3D prostora.

Igre poput Super Metroida i The Legend of Zelde: A Link to the Past pokazale su Nintendovu usredotočenost na dubinu i kvalitetu iskustva. Iako je utrka bila tijesna, SNES je na kraju odnio pobjedu s 49 milijuna prodanih jedinica.

SNES

S konzolom Nintendo 64, tvrtka je 1996. hrabro zakoračila u treću dimenziju. Njezin inovativni kontroler s analognom palicom zauvijek je promijenio način na koji se krećemo u virtualnim svjetovima, a naslovi kao što su Super Mario 64 i Ocarina of Time i danas se smatraju remek-djelima dizajna. Ipak, odluka da se zadrže skupi i memorijski ograničeni cartridgei umjesto CD-ova otvorila je vrata konkurenciji, ponajviše Sonyjevom PlayStationu.

N64

Eksperimenti i borba za opstanak

Početkom 2000-ih, Nintendo se našao u nezavidnoj poziciji. Iako je GameCube (2001.) tehnički bio moćniji od PlayStationa 2, njegov neobičan dizajn i nedostatak multimedijskih funkcija poput DVD reprodukcije rezultirali su trećim mjestom u generaciji. S prodanih tek nešto manje od 22 milijuna jedinica, GameCube je bio komercijalno razočaranje koje je natjeralo Nintendo da preispita svoju strategiju. Odgovor je stigao 2006. i bio je revolucionaran.

Gamecube

Wii nije bio namijenjen natjecanju sa snagom PlayStationa 3 ili Xboxa 360. Njegov cilj bio je proširiti tržište. S intuitivnim kontrolama pokreta, Wii je privukao milijune ljudi koji nikada prije nisu držali kontroler u rukama. Igra Wii Sports postala je globalni fenomen, a konzola je s prodajom od preko 100 milijuna primjeraka postala jedan od najvećih Nintendovih uspjeha.

Wii i Wii Sports

Nažalost, taj zamah nije se prenio na nasljednika. Wii U (2012.) bio je komercijalna katastrofa. Zbog zbunjujućeg marketinga mnogi su mislili da je GamePad samo dodatak za stari Wii, a nedostatak podrške vanjskih developera zapečatio je njegovu sudbinu. S prodajom od samo 13,56 milijuna jedinica, Wii U je postao Nintendov najveći neuspjeh na tržištu kućnih konzola.

Wii U

Revolucija u džepu i hibridna budućnost

Dok su se borili na tržištu kućnih konzola, Nintendova dominacija u svijetu prijenosnih sustava bila je neupitna. Od legendarnog Game Boya, preko inovativnog Nintendo DS-a s dva zaslona, pa sve do 3DS-a, Nintendo je uvijek znao kako stvoriti zarazna iskustva za igranje u pokretu. Upravo je to desetljetno iskustvo postalo temelj za njihov povratak.

Lansiran 2017. godine, Nintendo Switch bio je potez koji je objedinio svjetove kućnog i prijenosnog igranja. Koncept hibridne konzole, koju možete igrati na televizoru i potom jednostavno ponijeti sa sobom, savršeno je odgovorio na potrebe modernih igrača. Uspjeh je bio trenutan i golem.

Switch

Switch je revitalizirao brend, privukao masovnu podršku vanjskih studija i postao najprodavanija Nintendova kućna konzola svih vremena, nadmašivši čak i Wii. Njegov uspjeh stvorio je put za nasljednika, Nintendo Switch 2, koji je stigao u lipnju 2025., donoseći poboljšane performanse i 4K prikaz, ali zadržavajući voljenu hibridnu filozofiju.