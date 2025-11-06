Superherojska komedija Dispatch je veliki hit među igračima

Ekipa Adhoca objavila je da se njihova avantura Dispatch, nalik na najbolje Telltaleove uratke, u prvih deset dana prodala u više od milijun primjeraka

Damir Radešić četvrtak, 6. studenog 2025. u 10:03

Nakon raspada originalne postave Telltale Gamesa 2018. godine, dio bivših ključnih zaposlenika osnovao je Adhoc Studio. Michael Choung, Nick Herman, Dennis Lenart i Pierre Shorette bili su pokretačka snaga Telltalea i potpisuju neka od njegovih najboljih ostvarenja, poput epizodnih avantura The Walking Dead, The Wolf Among Us i Tales from the Borderlands, pa ne čudi što su za Dispatch, prvi projekt u novoj tvrtki, odabrali upravo takav format igre.

Prema njihovoj svježoj objavi, nisu nimalo pogriješili jer se igra u prvih deset dana od izlaska prodala u više od milijun primjeraka, uz napomenu da finalne dvije epizode stižu tek za tjedan dana, što je za igru ove orijentacije itekako velik uspjeh.

Dispatch nas stavlja u ulogu Roberta Robertsona, superheroja Mecha Mana kojem je već u prvoj epizodi odijelo teško oštećeno, a iz nezgodne situacije ga spašava korporacijska heroina Blonde Blazer koja mu potom nudi posao u Superhero Dispatch Networku (SDN). No, umjesto obavljanja herojskih djela,

Robertson preuzima ulogu dispečera koji prima pozive i raspoređuje superheroje i rehabilitirane superzločince na zadatke – bilo da je riječ o sprječavanju pljačke banke, spašavanju ljudskih života ili mačke s drveta.

Svaki heroj ima svoje prednosti i mane koje se mogu nadograđivati, a prema njima će naš posrnuli junak donositi odluke o tome koga poslati na pojedini zadatak. Istodobno razvija odnose s njima, što izravno utječe na grananje priče i završetak igre. Ako ste igrali ili barem vidjeli bilo koju od spomenutih Telltaleovih igara, znat ćete što vas čeka – uz mnogo više humora, neočekivanih obrata i nepredvidivih situacija.

Dispatch je dostupan putem Steama za PC po cijeni od 28,99 eura, te na PS Storeu za PlayStation 5 gdje košta 34,99 eura.



