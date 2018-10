Mega Man 11 - Blue Bomber se vratio

Mega Man 11 Proizvođač/Izdavač Capcom Žanr Platformska igra Platforme Windows, PS4, Xbox One, Switch

Ljubitelji Mega Mana dugo su čekali da se nešto dobro dogodi s njihovim omiljenim plavim robotom. Tvorac Keiji Inafune to je pokušao napraviti sa spiritualnim nastavkom Mighty No. 9, no ta je igra razočarala i kritičare i igrače. IP je ostao zarobljen u rukama Capcoma, koji od 2010. godine, osim reizdanja prijašnjih igara, nije spominjao nikakve nove igre, no to se promijenilo prošle godine.

U sklopu 30. obljetnice tog akcijsko-platformerskog serijala, popularni japanski izdavač rekao je kako spremaju Mega Man 11. Inicijalna doza oduševljena umanjena je dozom skepticizma iz nekoliko razloga – može li Capcom Mega Mana zaista uspješno dovesti u moderno doba, i hoće li promjena grafike i izgleda biti dovoljno dobra da zadrži zagrižene fanove i privuče nove igrače.

Na svu sreću, odgovor je potvrdan. Iako novi Mega Man izgleda drugačije, uspješno je zadržao sve ono po čemu je serijal do sada bio poznat te dodao neke novosti, čime je malo začinjen gameplay kako bi, između ostalog, igra bila pristupačnija onima koji nisu upoznati s onime što ovaj platformer donosi.

Na samom početku igra vas upozna s pričom – kad su bili mladi, došlo je do konflikta između doktora Lighta i doktora Wilyja. Ostatak odbora stao je na stranu dobrog doktora, a zločesti je rekao da će svima pokazati koliko su bili u krivu i kako je njegov sustav Double Gear bolji za daljnji napredak čovječanstva. Kao i svaki put do sada, to je odlučio demonstrirati na ne baš najbolji način, pa je na Mega Manu da opet porazi robote koje je Dr. Wily prenamijenio za svoje svrhe, i dokaže mu kako je u krivu.

Nakon što odaberete težinu (opcije koje se nude su Newcomer, Casual, Normal i Superhero), akcija može započeti. Kao i u svim prijašnjim igrama, možete birati kojim redoslijedom želite odrađivati staze, a nakon što porazite određenog robota, dobivate njegovu vještinu koja će vam olakšati posao s nekim drugim. Svaki robot ima slabost, a na vama je da otkrijete koja je.

Spomenuti sustav Double Gear najveća je novost u igri, i on vam omogućuje da nakratko usporite vrijeme, što vam olakšava reakcije ili da pojačate svoja oružja. Iako olakšava gameplay, ne morate ga nužno koristiti ako želite veći izazov. Isto vrijedi za trgovinu unutar igre, koja može potpuno ukloniti sav izazov koja igra pruža. Ako želite, možete kupiti živote, spremnike sa zdravljem, one za oružje, pomoćnike koji vas spašavaju ako skočite u jamu ili na šiljke, zbog čega se ne morate ni oko čega brinuti.

Koliko će vam izazova Mega Man 11 pružiti ovisi samo o vama, i to je vjerojatno najbolja stvar koju je Capcom mogao napraviti. Za one kojima osnovna igra na najvećoj težini nije dovoljno teška, mogu se okušati u dodatnim izazovima, a oni kojima će ovo biti prva igra, mogu vidjeti zašto je serijal mnogim igračima drag. Promjena izgleda nije igri uopće naškodila, i stvari izgledaju prilično dobro, a glazba cijelu priču lijepo upotpunjava. Oni koji su čekali novog Mega Mana koji će biti dostojan tog imena, dočekali su.