Novi Resident Evil izlazi sljedeći tjedan - samo za iOS i Android

Iako je sljedeća glavna igra udaljena još nekoliko mjeseci, Resident Evil za Android i IOS izlazi već ovaj mjesec

Novi naslov u serijalu Resident Evil: Survival Unit najavljen je za 17. studeni, samo tri mjeseca prije Resident Evila Requiem koji je trenutno najavljen za kraj veljače sljedeće godine. Novo bi Capcomovo izdanje trebalo biti besplatno, a jedino će biti dostupno na iOS-u i Androidu. Također, zanimljivo je da se ne radi o klasičnom survival horroru nego o strateškoj igri.

Resident Evil: Survival Unit spaja strateške elemente kao što su donošenje odluka, izgradnja baze i upravljanje resursima s elementima horora. Iako je tip igre u kontekstu franšize novi, likovi to ipak nisu, pa opet srećemo Jill Valentine, Leona Scotta Kennedyja i Claire Redfield. Kako se vidi u foršpanu, igra je u osnovi XCOM u Resident Evil izdanju, ali s budžetom mobilne igre. Nepoznata je infekcija uništila grad s tek nekolicinom preživjelih kojima moramo pomoći u novom, postapokaliptičnom svijetu, kako bi uspješno obranili bazu od zaraženih.

Unutar projekta ostvarena je suradnja s jednim od najpoznatijih umjetnika u svijetu videoigara – Yoshitakom Amanom, dizajnerom likova i logotipa iz Final Fantasyja. Kao gostujući dizajner, Amano je stvorio originalno čudovište Mortem, jezivu prisutnost osmišljenu s ciljem da izazove psihološku nelagodu, kako je najavljeno na službenoj stranici Survival Unita. Premda ova igra možda neće zadovoljiti nostalgiju za starim stilom Resident Evila, ipak bi mogla biti zanimljiv način za provesti vrijeme do izlaska Resident Evil Requiema.

Resident Evil: Survival Unit je već dostupan za predregistraciju na App Storeu i Google Playu.