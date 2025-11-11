Novi Resident Evil izlazi sljedeći tjedan - samo za iOS i Android

Iako je sljedeća glavna igra udaljena još nekoliko mjeseci, Resident Evil za Android i IOS izlazi već ovaj mjesec

Dunja Ivezić utorak, 11. studenog 2025. u 06:30
📷 Izvor:Youtube/IGN
Izvor:Youtube/IGN

Novi naslov u serijalu Resident Evil: Survival Unit najavljen je za 17. studeni, samo tri mjeseca prije Resident Evila Requiem koji je trenutno najavljen za kraj veljače sljedeće godine. Novo bi Capcomovo izdanje trebalo biti besplatno, a jedino će biti dostupno na iOS-u i Androidu. Također, zanimljivo je da se ne radi o klasičnom survival horroru nego o strateškoj igri.

Resident Evil: Survival Unit spaja strateške elemente kao što su donošenje odluka, izgradnja baze i upravljanje resursima s elementima horora. Iako je tip igre u kontekstu franšize novi, likovi to ipak nisu, pa opet srećemo Jill Valentine, Leona Scotta Kennedyja i Claire Redfield. Kako se vidi u foršpanu, igra je u osnovi XCOM u Resident Evil izdanju, ali s budžetom mobilne igre. Nepoznata je infekcija uništila grad s tek nekolicinom preživjelih kojima moramo pomoći u novom, postapokaliptičnom svijetu, kako bi uspješno obranili bazu od zaraženih.

Unutar projekta ostvarena je suradnja s jednim od najpoznatijih umjetnika u svijetu videoigara – Yoshitakom Amanom, dizajnerom likova i logotipa iz Final Fantasyja. Kao gostujući dizajner, Amano je stvorio originalno čudovište Mortem, jezivu prisutnost osmišljenu s ciljem da izazove psihološku nelagodu, kako je najavljeno na službenoj stranici Survival Unita. Premda ova igra možda neće zadovoljiti nostalgiju za starim stilom Resident Evila, ipak bi mogla biti zanimljiv način za provesti vrijeme do izlaska Resident Evil Requiema.

Resident Evil: Survival Unit je već dostupan za predregistraciju na App Storeu i Google Playu.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija