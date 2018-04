Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Bajkovito kraljevstvo

INFO KINGDOM COME: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Proizvođač/Izdavač Level-5/Bandai Namco Entertainment Žanr JRPG Platforme Windows, PS4

Evan Pettiwhisker Tildrum mladi je kraljević kojem se svijet na brzinu urušio. Nakon preuranjene smrti oca, trebao je preuzeti dužnosti vladanja, ali se u prvim trenucima igre uspostavi da je njegov lojalan savjetnik Mausinger godinama planirao urotu, polako trovao svojeg kralja i odlučio uzeti vlast nad kraljevstvom Ding Dong Dell u svoje ruke.

Tako započinje novo poglavlje u životu mladog Evana, kojemu se u početku odmah pridruži Roland – lik koji je padom kroz magični portal nakon eksplozije u našem svijetu završio u ovom fantazijskom. Uz njega će se avanturi pridružiti brojni drugi koji mu žele pomoći da ispuni svoje obećanje osnivanja novog kraljevstva, u kojemu će svi živjeti skladno i sretno.

Priča zaista jest onakva kakvom se čini – radi se o optimističnoj bajci u kojoj se sukobljuju strane dobra i zla, no to ne znači da će se ona svidjeti samo mlađim igračima. Level-5 je razvojni tim koji je vrlo iskusan u žanru JRPG-ova i zna napraviti zabavnu igru. To su najprije dokazali prije pet godina, kada je izašao Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, a u ovom su nastavku odlučili proširiti i produbiti sustave koji su već bili prisutni te popraviti neke manje zanimljive.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom može se raščlaniti na tri dijela, od kojih su neki potpuno neočekivani. Najprije ćemo spomenuti borbu u koju možete upasti na dva načina: prvi se odvija direktno dok istražujete neko novo područje – uletite među grupu neprijatelja, u realnom vremenu mlatite po njima, poruka na ekranu kaže vam “Victory!” i nastavite dalje s istraživanjem. Drugi je način preko mape svijeta po kojoj možete šetati. Po njoj su raštrkani razni neprijatelji koje možete pokušati izbjeći ili ih svojevoljno napasti. Borba s njima započinje ako se zatrčite u njih ili oni u vas, tranzicija koja je gotovo neprimjetna prebacuje vas u perspektivu iz trećeg lica, i ponavljate isto ono što smo malo prije opisali.

Što se samih mehanika tiče, ima nekih specifičnosti koje vam igra lijepo objasni, ali se zapravo radi o tipičnoj borbi koju možete vidjeti u JRPG-ovima. Vaši likovi imaju vještine koje mogu koristiti kada im se barovi za njih napune ili kad imaju dovoljno magije, na bojištu ih maksimalno može biti troje, a jednostavnim klikom na D-pad za vrijeme borbe možete stalno birati kojim ćete upravljati. Razvojni tim napravio je odličan posao jer sve ide glatko i borbe su raznolike, tako da ne postaju naporne ni nakon što ste ih odradili veći broj.

Sada dolazimo do druga dva aspekta igre, koja su neočekivana. Treća vrsta borbe malčice podsjeća na serijal Pikmin – Evan sa sobom na bojište vodi grupe raznih jedinica, od kojih svaka ima svoje prednosti i nedostatke. Kako ih vodite sa sobom, morate stalno paziti kako ćete ih rotirati i pozicionirati da ih što manje izgubite, jer će neprijateljskih jedinica uvijek biti više. Kad stvari zaguste, možete koristiti posebne vještine koje mogu preokrenuti tijek borbe, no kako one troše resurs zvan Military Might, bez kojeg će vas neprijatelji nadjačati, morate paziti kada ćete ga koristiti.

Ako ste mislili da to nije dovoljno različitih sustava, Level-5 priredio je još jedno iznenađenje. Kako je glavni Evanov cilj izgraditi kraljevstvo, vi ćete se i tim dijelom direktno baviti – pronalaziti adekvatne ljude za pozicije koje treba obavljati, prikupljati materijale i sredstva za gradnju zdanja te zatim birati kojim ćete ih prioritetom graditi. Iako se u početku čini kao da je ovaj aspekt igre ubačen kao nešto dodatno čime će se igrači moći baviti, radi se o dosta kompleksnom sustavu, s kojim možete provesti mnogo vremena kako biste ga podesili točno onako kako vama odgovara.

Interaktivna bajka

Vjerojatno vam je do sada postalo jasno da se radi o vrlo kompleksnoj igri, a to vam možemo potvrditi jer smo ovime prošli samo kroz osnove. I to čak i ne sve osnove – kako se radi o fantazijskom svijetu, u borbama vas prate slatka, mistična bića zvana Higgledies, koja vam pomažu i tom dijelu daju još jednu dimenziju. Osim glavne priče, postoji hrpa sporednih misija koje vrijedi obavljati jer će vam kroz njih ostali stanovnici kraljevstva biti spremni pomoći, postoje i posebne tamnice, jače verzije neprijatelja koji imaju pridjev Tainted, i ogroman svijet za istraživanje.

Ono što cijelu ovu priču upotpunjuje je duh studija Ghibli. Iako je on u Revenant Kingdomu manje prisutan nego u Wrath of the White Witch, rad animatora Yoshiyuki Momosea i glazba skladatelja Joea Hisaishija, koji je surađivao s Hayao Miyazakijem na svim njegovim animiranim filmovima, daju igri nešto zaista posebno. Cijelo vrijeme imate dojam kao da se nalazite u nekom filmu tog cijenjenog studija, i rezultat je zaista magičan.

Jedine zamjerke koje se mogu uputiti na račun igre su to da je dosta dugo prelagana. Ne morate previše razmišljati dok se borite, nego lupate po kontroleru i sve ispadne dobro. Ipak, stvari kasnije postanu malo teže pa to ne predstavlja tako velik problem. Druga je zamjerka što su glasovi glumaca neobično implementirani – nekad ih ima, uglavnom ih nema, a često ne možete zaključiti zašto je baš neka scena dobila prednost pred drugima. Također, malo ćemo biti picajzle i reći da je Evan mogao imati bolji glas.

Osim toga, ovoj je igri vrlo teško naći mane. Čak i ako niste ljubitelj JRPG-ova, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom moglo bi vam biti vrlo dobro prvo iskustvo. Lijepa i topla priča, predivan izgled i animacija, glazba koja se u sve to savršeno uklapa, brdo sadržaja i nekoliko različitih sustava koji se brinu da, iako ima nešto grinda, sam gameplay nikad ne dosadi. Preporuka svima onima koji žele nešto veselo i šareno u današnje doba kada su teme dosta ozbiljne.