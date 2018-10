Strange Brigade - Egipatska turneja

Strange Brigade Proizvođač/Izdavač Rebellion Developments Žanr Akcijska igra Platforme Windows, PS4, Xbox One

Sniper Elite zamišljen je kao “simulacija” snajpera koja je posljednjim nastavkom skrenula u više akcijske vode, no i dalje o njemu možemo govoriti kao o igri u kojoj je prikradanje ključ uspjeha. Posebno nas se dojmio zabavan kooperativni element i nebrojene sate smo utukli na vješto odigrane akcije s prijateljem i pripremali zasjede mrskim okupatorima po Italiji. Strange Brigade nesumnjivo je nastao na temeljima upravo tog elemenata posljednjeg Sniper Elitea, jer okosnicu čini grupno napredovanje, no tu prestaju sve sličnosti sa spomenutim, s obzirom na to da pred sobom imamo čistokrvnu akciju koja počinje u prvim minutama druženja s ovim naslovom i prestaje tek onda kada pozdravimo ekipu i odjavimo se.

Strange Brigade ekipa je elitnih vojnika koji u dvadesetim godinama prošlog stoljeća putuje svijetom i gasi krizna žarišta. Jedno takvo nastalo je u Egiptu, u kojem Edgar Harbin, momak koji silno želi postati slavan u području arheologije, sasvim slučajno pokreće niz za čovječanstvo katastrofalnih događaja buđenjem Seteki, vještice koju je i egipatski narod pokušao zaboraviti i pokopao u pijesak da nikada više ne ugleda svjetlo dana. No, ipak u tome nisu uspjeli, tim više što je Seteki na površinu dovukla i horde nemrtvih i raznih drugih čudovišta, kojima će pokušati uništiti čovječanstvo.

Svaki lik dolazi s pripadajućim oružjem i sposobnostima, no koji god da odaberete, kad-tad ćete uvidjeti da nije sposoban obaviti sve zadatke potpuno funkcionalno. Primjerice, sačmarica i strojnica idealne su za brzo rješavanje grupa protivnika, no za udaljene mete ili bitke protiv bosseva, u kojima se traži preciznost i gađanje točno određenih sitnih dijelova, definitivno nisu. Općenito, oružja djeluju preslabo da bi bila učinkovita ako igrate sami, bez obzira na to koju “klasu” odabrali, a ona jača treba nadograđivati do punog potencijala, koji čak ni tada nije posebno spektakularan. Upravo zbog toga je preporuka odmah se zaputiti u potragu za ljudskim igračima, i zajednički krenuti u pohod na zombije, te se u akcijama osloniti na suborce.

Ako to netko ipak iz nekog razloga ne želi i zazire od druženja s ostalim igračima, morat će od samog starta naučiti iskorištavati zamke. Zamke su posebni dio igre, i iako su namijenjene usporavanju i eliminaciji igrača, protivnike je lako navući na laserske zrake, vremenski tempiranu vatru ili rotirajuće oštrice. Što se tiče samih sposobnosti likova, za njih je zaslužan amulet, koji se hrani dušama ubijenih neprijatelja, te ovisno o odabranom heroju, na neki način nanosi ogromnu štetu protivnicima.

Osim same akcije, kroz devet područja u kojima posjećujemo hramove, ukleta sela i, naravno, piramide, igrače očekuje i nekolicina vješto kreiranih zagonetki koje valja riješiti za daljnji napredak, kao i onih koje su opcionalne, ali kriju i najbolji plijen u vidu predmeta kojima možemo ojačati oružja. Doduše, takve zahtijevaju koordiniranu akciju svih članova tima, što bez glasovne komunikacije u većini slučajeva nije ostvarivo, a i uz nju, teško da će se u partijama naći četiri lika s osnovnim znanjem engleskog.

Strange Brigade nije igra koju mirne duše možemo preporučiti, ali ako tražite zabavnu kooperativnu akciju, svakako je uzmite u obzir.