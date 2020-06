Streets of Rage 4 - Ulična šora 101

Streets of Rage 4 Proizvođač/Izdavač Dotemu, Guard Crush Games, Lizardcube Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, Switch, XOne Min. konfiguracija Core 2 Duo E8400 / Phenom II X4 965, 4 GB RAM, GTS 250 / HD 6670 URL http://www.streets4rage.com/

U Japanu poznat pod imenom Bare Knuckle, Streets of Rage bio je glavna atrakcija u arkadnim parkovima devedesetih godina prošlog stoljeća. Zbog njega smo nebrojeno puta kucali na prozor mobilne kućice jezivog vlasnika zabavnog parka na zagrebačkoj Savici, kako bismo zamijenili džeparac za žetone koje ćemo potrošiti u rekordnom roku. Nakon što bi iz džepa iscurio posljednji novčić sreće, preostalo nam je tek gledati stariju ekipu kako apsolutno demolira protivnike, i diviti se njihovoj vještini, maštajući kako ćemo jednog dana i mi moći s jednim žetonom igrati satima. I doista, to danas možemo. Doduše, žetoni su stvar prošlosti, a Streets of Rage igramo u udobnosti vlastita doma, bez brkatog čiče koji promatra iz mračnog kuta svoje kamp kućice, no emocija je ista.

Streets of Rage 4 istodobno je izravni nastavak i reimaginacija originalne trilogije. Čak 25 godina nakon izlaska posljednje igre, na ekrane igraćih strojeva vraća legendarnu postavu uličnih boraca koju čine Axel, Adam i Blaze, te im pridružuje masivnog Floyda i vrckastu Cherry. Ta petorka uskače na bijesne ulice grada Wood Oak, kojim vlada kriminalna organizacija Y Syndicate, na čijem vrhu stoje blizanci Y, potomci bossa iz originalne trilogije. Priča igre razvija se kroz niz ilustriranih međuscena. Smislena je i zabavna, u kontekstu akcijskih filmova B produkcije te služi kao vezivno tkivo između 12 dostupnih misija u igri, od kojih nas svaka odvodi na jedinstvenu lokaciju i pred nas stavlja sve izazovnije protivnike.

Tučnjava predstavlja ključnu komponentu igre. Umjesto da originalnu formulu okrene naopačke, razvojni tim odlučio je zadržati srž originalne trilogije i dopuniti je jednostavnim, ali značajnim promjenama. Borba se u igri svodi na kretanje 2,5D svijetom, prepoznavanje uzoraka protivničkog ponašanja i plasiranje udaraca u pravo vrijeme. Tim mehanikama, koje su danas jednake kao i prije 25 godina, Dotemu je pridružio takozvane napade Blitz, koji spretnim igračima s dobrim tajmingom omogućuju da vrate dio izgubljena zdravlja, te napade Star. Radi se o moćnim napadima koje možemo izvoditi nakon što na mapi pokupimo sakrivenu zvjezdicu, a koji na trenutak zaustave vrijeme, i uz mnogo vizualnih i zvučnih efekata, svim protivnicima u određenom radijusu načine mnogo štete.

Iako je za igru, uz analognu gljivu ili d-pad, dovoljno samo pet tipki na gamepadu, button mashing iliti nasumično udaranje po tipkama ovdje ne prolazi. Svaki je potez potrebno pomno isplanirati i kombinirati s vještinama te izvesti savršeno precizno, u suprotnom slijedi brza smrt. Naoko jednostavna, ova je igra iznimno izazovna i nagrađuje praksu. Ne samo kroz zadovoljstvo koje daje nakon uspješno odrađene borbe, već i ocjenom učinka koja iskoči na ekranu, karakterističnom za arkadne šore.

U ljepotama rukom crtanog svijeta prepunog akcije i kaosa, te ručno animiranih likova, ne moramo uživati sami. Streets of Rage 4 podržava kooperativno igranje za do četiri igrača, koje je trešnja na glazuri ovog divnog retro iskustva.