Kako napisati dobar AI prompt - Šaptanje umjetnoj inteligenciji

Danas je nemoguće zaobići neki od alata koji se na ovaj ili onaj način oslanjaju na umjetnu inteligenciju. Međutim, unatoč činjenici da je danas neobično jednostavno stvoriti tekst, sliku, glazbu ili videozapis, za doista impresivne rezultate potrebno je ovladati sasvim novom vještinom, koja u svojim temeljima ima prirodni jezik. Dakako, riječ je o inženjeringu upita (prompt engineering) ili umijeću stvaranja optimalnog upita za modele generativne umjetne inteligencije, kako bi se dobio najbolji mogući rezultat, odnosno, kako bi se usmjeravalo i kontroliralo generiranje odgovora nekoga modela stvarajući svojevrsnu specifikaciju očekivanih ishoda, te se samim time u potpunosti ovladalo onime što generativna umjetna inteligencija danas može ponuditi. Kako doista razgovarati s generativnom umjetnom inteligencijom, i kako napisati dobar upit, otkrivamo upravo u ovoj temi...

Matija Gračanin subota, 31. siječnja 2026. u 06:00

Pojava generativne umjetne inteligencije zaista bi mogla iz temelja promijeniti paradigmu korištenja tehnologije. Nije tek riječ o nekom novom alatu koji bi se koristio povremeno ili kratkotrajno kao prolazni trend, nego ima potencijala postati neizostavnim dijelom digitalne svakodnevice, duboko integriran u razne usluge i alate koje koristimo već i sada. Istodobno, pojava rješenja koja imaju znatan transformacijski potencijal, ujedno je i podsjetnik da se velike tehnološke promjene rijetko kada događaju linearno. Prihvaćanje nove tehnologije obično prolazi nekoliko tipičnih faza. Najčešće sve započinje preuranjenom fascinacijom koja prelazi u svojevrsno otrježnjenje nakon spoznaje ograničenja i određenih manjkavosti, zatim nerijetko uslijedi faza snažnog otpora i strahova, a onda se nova tehnologija prihvati i počne koristiti, a da se o tome uopće posebno ne promišlja, kao da je oduvijek bila dostupna.

Bug 399 veljača 2026.

Kako napisati dobar AI prompt

  1. Kako napisati dobar AI prompt - Šaptanje umjetnoj inteligenciji
  2. Osnovni koncepti inženjeringa upita - Nova digitalna pismenost
  3. Vodič kroz napredne tehnike upita - Praktične tehnike
  4. Strukturiranje upita: JSON, XML i Markdown - Eliminiranje dvosmislenosti
  5. Inženjering upita za multimediju (slike, video, glazba) - Kreativnost potiče kreativnost
  6. Edukativni sadržaji - Iz teorije u praksu i obratno
  7. Hrvatski Telekom – AI ti to možeš - Nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji
  8. Kako napisati dobar AI prompt - Alati za kodiranje
  9. Kako napisati dobar AI prompt - Četiri mušketira – osobna iskustva
