Kako napisati dobar AI prompt - Šaptanje umjetnoj inteligenciji
Danas je nemoguće zaobići neki od alata koji se na ovaj ili onaj način oslanjaju na umjetnu inteligenciju. Međutim, unatoč činjenici da je danas neobično jednostavno stvoriti tekst, sliku, glazbu ili videozapis, za doista impresivne rezultate potrebno je ovladati sasvim novom vještinom, koja u svojim temeljima ima prirodni jezik. Dakako, riječ je o inženjeringu upita (prompt engineering) ili umijeću stvaranja optimalnog upita za modele generativne umjetne inteligencije, kako bi se dobio najbolji mogući rezultat, odnosno, kako bi se usmjeravalo i kontroliralo generiranje odgovora nekoga modela stvarajući svojevrsnu specifikaciju očekivanih ishoda, te se samim time u potpunosti ovladalo onime što generativna umjetna inteligencija danas može ponuditi. Kako doista razgovarati s generativnom umjetnom inteligencijom, i kako napisati dobar upit, otkrivamo upravo u ovoj temi...