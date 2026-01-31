Kako napisati dobar AI prompt - Šaptanje umjetnoj inteligenciji

Pojava generativne umjetne inteligencije zaista bi mogla iz temelja promijeniti paradigmu korištenja tehnologije. Nije tek riječ o nekom novom alatu koji bi se koristio povremeno ili kratkotrajno kao prolazni trend, nego ima potencijala postati neizostavnim dijelom digitalne svakodnevice, duboko integriran u razne usluge i alate koje koristimo već i sada. Istodobno, pojava rješenja koja imaju znatan transformacijski potencijal, ujedno je i podsjetnik da se velike tehnološke promjene rijetko kada događaju linearno. Prihvaćanje nove tehnologije obično prolazi nekoliko tipičnih faza. Najčešće sve započinje preuranjenom fascinacijom koja prelazi u svojevrsno otrježnjenje nakon spoznaje ograničenja i određenih manjkavosti, zatim nerijetko uslijedi faza snažnog otpora i strahova, a onda se nova tehnologija prihvati i počne koristiti, a da se o tome uopće posebno ne promišlja, kao da je oduvijek bila dostupna.