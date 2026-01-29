Skate Story - Skateboardom po podzemlju

Tematika skateboardinga nije nepoznanica u svijetu videoigara, i igrači koje privlači izvođenje akrobacija na daskama s kotačićima u njima uživaju već nekoliko desetljeća. Temelji su odavno utvrđeni, te na skateboardu treba izvoditi akrobacije, za što igrač dobiva bodove, i tako u krug, no samostalni developer Sam Eng imao je drugačiju viziju igre te orijentacije. Moramo priznati da smo već u uvodu u priču u potpunosti shvatili zbog čega na sličnu ideju nitko nije došao ranije. Jednostavno, Skate Story toliko je neobičan i bizaran da ono što smo u njemu vidjeli ne pamtimo ni iz najčudnijih snova, no opet, sve funkcionira savršeno.