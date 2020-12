Yakuza: Like a Dragon - Nova ekipa, jednaka zabava

Yakuza: Like a Dragon Proizvođač/Izdavač Ryu Ga Gotoku Studio/Sega Žanr JRPG, akcijska igra Platforme PC, PS4, Xbox One, XSX/S

Popularnost serijala Yakuza na Zapadu se polagano povećavala tijekom godina. Prva igra uskoro će proslaviti 15. rođendan, i ima igrača koji se jednako toliko druže s protagonistom koji se odaziva na Kazuma Kiryu, i koji su sve te godine posjećivali Kamurocho – vjerno rekreiranu četvrt u glavnom gradu Japana.

Razvojni tim Ryu Ga Gotoku ima vjerne sljedbenike, kao što ih i Kiryu ima, pa je mnoge iznenadilo kada su rekli da je vrijeme da taj član japanske mafije ode u zasluženu mirovinu i zamijeni ga potpuno novi lik. Ne samo to, nego su zaključili kako to nije jedina velika promjena koju žele napraviti. Odmaknuli su se i od borbenog sustava, prema kojem je serijal poznat, te preselili radnju iz Kamurocha u Ijincho, odnosno u stvarnom svijetu, iz Tokija u Yokohamu. Onima koji su ogroman broj sati proveli s Kiryuom i ekipom te promjene sigurno ne zvuče dobro, no razvojni tim je kroz Yakuza: Like a Dragon još jednom pokazao da znaju unaprijediti svoju formulu i da jako vole raditi igre.

Nakon što ste se jedva živi izvukli iz smeća, ne može gore od toga. Počeli na dnu, sad može samo bolje

Krećemo s dna

Kao i svaka igra serijalu Yakuza, prvih nekoliko sati služi za upoznavanje s likovima i osnovama priče, a ovaj put je to posebno važno zato što se čini da je Ryu Ga Gotoku započeo prvo poglavlje u ovoj knjizi. Junak ove priče zove se Ichiban Kasuga, član je jakuze u obitelji Arakawa, na prvu nije pretjerano pametan, i prevelika je dobričina (koliko može biti) za taj posao, a nakon što odradimo prvu borbu na poteze, kaže nam da voli igrati RPG-ove te kako mu je jako drag Dragon Quest.

Budući da je Ichiban odlučio biti heroj, za vrijeme borbe, i vi i protivnici, zahvaljujući njegovoj mašti, izgledate drugačije

Neće mu dugo trebati da vam se njegov temperament i blesavost uvuku pod kožu, kao što ćete vrlo brzo suosjećati s njegovom životnom pričom i događajima u početnim satima igre. Nakon što ga glava obitelji Arakawa zamoli da ode u zatvor zbog umorstva koje nije počinio, odradi produženu presudu zbog lošeg ponašanja u trajanju od 18 godina, a zatim, nakon što ga isti taj čovjek upuca, iako je gotovo pola života proveo u ćuzi na njegov zahtjev, jasno je da je dotakao samo dno. Ne može gore, zato što je jedva ostao živ.

No, sreća mu se ipak nasmiješila, spasio ga je beskućnik, a iako više nije u gradu kojem sve zna, i nema ništa od starog života, igra nam kaže kako nikad nije prekasno za leveliranje zato što je život poput RPG-a.

Kao Dragon Quest

Neovisno o tome je li vam ovo prva igra u serijalu Yakuza s kojom se mislite družiti, ili ste već prebili planinu protivnika, prva stvar koju će vas igra naučiti jest to da ste počeli igrati japanski RPG.

Umjesto direktnog upravljanja likom i akcijske borbe prsa o prsa, Like a Dragon ima sustav u kojem ćete birati što želite, i zatim čekati da likovi odrade svoje. Kao što priliči jednom RPG-u, okupit ćete ekipu, i na ulicama Ijinchoa s još tri druge osobe uz Ichibana, tući sve što vam se nađe na putu, doslovno. Borbe funkcioniraju tako da dok istražujete grad, susrećete grupe protivnika – možete ih pokušati izbjeći, ako imate druge stvari na pameti, ili utrčati među njih i započeti s tučom. Osim napada, imate mogućnost korištenja itema u razne svrhe, kao i blokiranje udaraca, a ako vidite da vam stvari nisu naklonjene, možete pokušati pobjeći.

Uza sve druge sustave koje je razvojni tim ubacio, tu je i mogućnost craftanja oružja i oklopa materijalima koji padaju nakon borbe i koje skupljate

To sve, naravno, znači da postoji sustav leveliranja i klasa, kao i cijele hrpe opreme i oružja, koje ćete mijenjati prema potrebi, što za sobom povlači grindanje ako ih želite sve unaprijediti. No, Ryu Ga Gotoku uvijek želi da igrači imaju što više opcija za pronalazak onoga što im odgovara, tako da takozvano “min-maxanje” nije važno, nego možete uživati u borbi i iskustvu vašim tempom.

Mapa nikad nije bila veća, pa ćete, osim ako jako ne volite trčati, za lakše kretanje koristiti taksije

More sadržaja

Osim prema napetoj i zanimljivoj priči koja se nalazi u svakoj Yakuza igri, Ryu Ga Gotoku poznat je i prema dodatnim sadržajima koje ubacuju. Nijedan prijašnji nastavak nije imao ovako veliku mapu, koju, uglavnom, možete slobodno istraživati od samog početka, kao što je ubačen najveći broj mini igara kroz koje ćete otključavati brojne nagrade, zarađivati novac ili družiti se s članovima vaše ekipe, i tako s njima produbljivati odnose.

Uz cijelu hrpu drugih mini igara, možete uživati i u go-kart utrkama po ulicama Ijincha

Od poznatih stvari, tu su karaoke, poker, blackjack, bejzbol, golf i još nekoliko drugih, a potpuno nove aktivnosti uključuju stvari poput odlaska u kino i napadanje koza koje vas žele uspavati, nekoliko novih metoda kockanja za lako gubljenje novca, skupljanje limenki, cabaret klub, mogućnost obrazovanja i podizanja Ichibanovih statistika odgovaranjem na pitanja u školi, Dragon Kart i iznenađujuće duboka menadžerska igra unutar igre.

Ako vam to nije dosta, uz glavnu priču, ima i više od 50 takozvanih “sub-stories”, koje su, u tipičnom stilu Yakuze, često bizarne, apsurdne i urnebesne, a uz to, rješavat ćete dodatne izazove kroz Part-Time Hero i baviti se vrtlarenjem. Iako to možda zvuči kao da je previše, u svaki aspekt igre razvojni je tim uložio jednak trud, i svaki igrač može pronaći dodatne sadržaje u kojima će uživati i zbog kojih će glavna priča čekati.

Osim što su karaoke vrlo zabavne, pjevanjem ćete produbljivati odnose s ekipom koja vas vjerno prati

Što se tehničke strane tiče, serijal nikad nije bio poznat po vrhunskom izgledu, ali nijedna igra dosad nije izgledala ovako dobro. Ijincho vrvi životom po danu i po noći, lokacije su dovoljno raznolike, a velika većina likova odlično je animirana. Glazba, u mirnim trenucima i u borbama, nastavit će vam se svirati u glavi i nakon što završite s igranjem, a gluma, neovisno o tome slušate li japanske ili engleske glumce, izvrsna je. Nakon uspjeha sa spin-offom Judgement i glumcima koje je Sega uposlila, isti tretman dobio je Like a Dragon, pa ako ne govorite japanski i ne želite čitati, sada imate dodatnu opciju za uživanje u igri. Dvije stvari možemo spomenuti kao negativne – jedna je objektivna, druga subjektivna. AI u borbama ponekad zna biti upitan, i vaše ekipe i protivnika, a humor i neki drugi prizori neće svima jednako sjesti.

Trčanje po ulicama grada nikad nije izgledalo bolje, a na svakom koraku čeka vas nešto što možete raditi

Yakuza: Like a Dragon nova je knjiga u dugogodišnjem serijalu, kojom je Ryu Ga Gotoku htio krenuti ispočetka, ali istodobno zadržati sve ono po čemu su bili poznati. U tome su uspjeli, i neovisno o tome jeste li skeptični fan ili ćete ući u ovaj zabavan i nekad bizarni svijet, Ichibanov novi život trebali biste iskusiti.

Htjeli bismo vam objasniti što se na ovoj slici događa, ali prepustit ćemo to vašoj mašti i igri, ako je odlučite nabaviti