AI Quests: igra za svaki školski kurikulum

Stanford i Google predstavili su novu besplatnu interaktivnu igru AI Quests, namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola kako bi se što bolje upoznali s tehnologijom umjetne inteligencije. Igra kroz primjere stvarnih problema poput predviđanja poplava i prevencije sljepoće mladima omogućava da kroz igru nauče prikupljati, odabirati i čistiti podatke te izrađivati vlastite AI modele.

Uz pomoć likova u igri, učenici prikupljaju, odabiru i čiste podatke, a zatim ih koriste za treniranje i testiranje vlastitog modela umjetne inteligencije Google Research

Cilj je da učenici razumiju kako odluke koje donose utječu na rad AI, ali i da shvate ulogu ljudskog faktora u razvoju i upotrebi tih sustava.

Aktivni kreatori

Igra je kreirana na temelju desetljeća istraživanja učenja, koristi elemente aktivnog i narativnog pristupa te uključuje likove koji vode učenike kroz proces istraživanja i donošenja odluka. Time se, objašnjavaju kreatori igre, razvijaju ne samo tehničke vještine, već i empatija i kritičko razmišljanje, što je ključno za odgovornu primjenu AI. Važno je, kažu, da mladi ne budu samo pasivni korisnici nego aktivni kreatori tehnologije, svjesni njezinih ograničenja i ljudske odgovornosti.

AI Quests je, objašnjavaju njegovi autori, osmišljen kao lako razumljiv dodatak školskim kurikulima, a uz njega dolaze i materijali te vodič za učitelje.Više o AI Quests i resursima za nastavnike može se pronaći na stranicama Stanford Accelerator for Learning i Google Research.