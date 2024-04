Teška depresija uspješno se liječi u virtualnoj stvarnosti

Uključivanje u aktivnosti zbog kojih se osjećate dobro zvuči kao pretjerano jednostavan savjet, posebno kad je riječ o liječenju osoba s teškom depresijom. Ali znanost koja stoji iza ideje "aktivacije ponašanja" ima dobre i čvrste temelje. Brojna su istraživanja otkrila da poticanje ljudi da izađu, vježbaju, druže se, volontiraju ili se bave aktivnostima koje im stvaraju ugodu može pomoći u ublažavanju simptoma depresije.

Jednostavno i učinkovito

Istraživači Sveučilišta Stanford otišli su korak dalje i otkrili da bavljenje ovim aktivnostima unutar sustava virtualne stvarnosti pokazuje jednake rezultate u liječenju depresije kao one u stvarnom svijetu. A one koji su toliko depresivni da se ne usude izaći iz kuće, to bi moglo motivirati da se pokrenu i izađu izvan svoja četiri zida, pokazala je studija objavljena u JMIR Mental Health.

Aktivnost unutar VR sustava pokazuje jednake rezultate u liječenju depresije kao one u stvarnom svijetu Rawpixel

"Korištenje virtualne stvarnosti jednostavno je i učinkovito liječi simptome depresije", pišu istraživači Stanfordove Neurobihevioralne klinike i programa Virtualna stvarnost i imerzivne tehnologije (VRIT) nakon terapije uz pomoć naglavnika za virtualnu stvarnost koja je pacijentima omogućila sudjelovanje u nizu aktivnosti u rasponu od stolnog tenisa i mini golfa do virtualnih obilaska stranih gradova, predstava i muzeja.

Simulirana 3D okruženja

Stanfordov VRIT već duže vrijeme proučava različite načine liječenja mentalnih bolesti uz pomoć platformi virtualne stvarnosti u kojima se uz pomoć naglavnika uranja u simulirana, trodimenzionalna okruženja.

"Imagining virtual reality as a simple tool to treat depression https://t.co/5xEI3CecoC" by @sarahcpwilliams. — Andrew Steen (@steen1969) April 12, 2024

Prethodne studije ispitivale su kako se VR može koristiti za provođenje terapijskih sastanaka, pomoć ljudima u prevladavanju tjeskobe i fobija, ublažavanje boli, učenje društvenih vještina i liječenje poremećaja prehrane. Ovo je prvi put da se VR tehnologija iskoristila za liječenje velikih depresivnih poremećaja.

Terapija naglavnicima

U testovima su korišteni Meta Quest 2 naglavnici i niz igara, video zapisa s putovanja, ali i VR satovi fitnessa, programi za chat i razne obrazovne aplikacije.

U ispitivanju su korišteni naglavnici Meta Quest 2 Meta

Nakon četiri tjedna primijećeno je značajno smanjenje simptoma depresije. Štoviše, mnogi ljudi koji su koristili VR uređaje rekli su da su im virtualne aktivnosti pomogle da izađu iz kuće i postanu aktivniji u stvarnom svijetu.

Dobri razlozi

Dakako, potrebne veće i dugoročnije studije kako bi se pronašli najbolji načini za provođenje virtualne bihevioralne aktivacije i otkrile najbolje ciljane VR terapije te dodatno obrazovalo terapeute, psihologe i liječnike primarne zdravstvene zaštite. No, istraživači vjeruju da su relativno niska cijena i jednostavnost mnogih VR platformi, posebno onih koje koriste mobilne telefone umetnute u jeftine kartonske naočale, dobar razlog da se inzistira na takvoj vrsti terapije. Posebno naglašavaju uspješnost VR terapije depresivnih stanja kod mladih.

"Nešto što se mladim ljudima čini cool, ne služi samo poboljšanju nego i destigmatizaciji tretmana mentalnog zdravlja", zaključuju istraživači sa Stanforda.