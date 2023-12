Alan Wake 2 novom nadogradnjom dobio New Game Plus način igranja

Odlični survival horor Alan Wake 2 je jedna od ovogodišnjih igara koje svakako ne bi smjeli propustiti i premda nam se osobo više svidio nešto više akcijski prethodnik, toplo ga preporučamo što smo u našem opisu i naveli. Obzirom da je riječ o single-player iskustvu, ekipa Remedyja ga je nakrcala masom sadržaja, a novom nadogradnjom The Final Draft koja je jučer postala aktivna, izgledno je da će u ovaj mračni svijet nanovo uroniti i oni koji su ga već pregazili uzduž i poprijeko i otkrili sve njegove tajne.

Ukratko, nadogradnja donosi New Game Plus način igranja koji sadrži novi završetak, novi Nightmare stupanj težine, kao i nove stranice i video sadržaje koji nadopunjuju postojeću priču. Očekivano, odabirom spomenutog, igrači će zadržati sva dostignuća iz prethodnog prohoda, poput nadogradnji, a sva otključana oružja postaju dostupna nakon pronalaska prve kutije za cipele tijekom igranja. Dakako, preduvjet za pokretanje New Game Plus načina igranja je da ste već barem jednom prešli igru na nekoj blažoj težini.