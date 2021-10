Among the Sleep besplatan na Epic Games Storeu na kojem je aktualan Halloween Sale 2021

Umjesto nasilnim scenama i borbom, Among the Sleep će nas uvesti u horor svijet atmosferom i istraživanjem u ulozi dvogodišnjaka koji mora prebroditi noćnu moru

Ako ne stignemo u četvrtak poslijepodne, petkom ujutro obavezno zavirimo na Epic Games Store na kojem nas očekuju nove tjedne besplatne igre. Nakon prošlotjednih Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse i Paladins Epic Packa kojim je ovaj naslov i službeno stigao na Epicov servis, od jučer pa do idućeg četvrtka imate priliku besplatno prisvojiti samo jedan, ali poprilično vrijedan naslov.

Riječ je o horor avanturi Among the Sleep Enhanced Edition koju potpisuje norveški razvojni tim Krillbite Studio, a izvorno je objavljena 2014. godine za PC, da bi potom bila prebačena na konzole i prije četiri godine dobila svoju obnovljenu inačicu u kojoj je poboljšana grafička strana igre, te ispravljeni zaostali nedostaci.

Sama priča smještena je u devedesete godine prošlog stoljeća i započinje na drugi rođendan dječaka Davida čiji su roditelji rastavljeni. Nakon svađe bivših supružnika, Davidov otac mu poklanja medvjedića s kojim se igra prije spavanja, da bi se usred noći probudio i shvatio da je igračka nestala. Uz niz puzanja, hodanja i interakcije s polumračnom okolinom, David mora brinuti i o dva čudovišta koja ga progone.

Spomenute ne može eliminirati ni na koji način, tako da njihova pojava označava da je vrijeme za bezglavi bijeg jer u slučaju zakašnjele reakcije igra završava i možemo krenuti od posljednje automatski snimljene pozicije.

Iako je većina Among the Sleepa linearna, zbog nakrcanosti brojnim predmetima i namještajem, igrač često ima osjećaj da se izgubio što pak pridonosi osjećaju horor atmosfere. U svakom slučaju zanimljiv uradak kojeg će za tjedan dana zamijeniti DARQ: Complete Edition.

Kad već pričamo o Epic Games Storeu, recimo kako je u tijeku prigodna rasprodaja Halloween Sale 2021 u kojoj se nudi veliki broj igara sa sniženom cijenom. Iako smo očekivali kako će nam Epic ponuditi igre na temu horora, čudovišta i ostalih stvari vezanih uz Halloween, prelistavanjem kataloga pronašli smo gomilu tematski nevezanih naslova poput Cyberpunka 2077 i Red Dead Redemptiona 2 koji su sniženi za 33 posto, ili primjerice odličnu strategiju Europa Universalis IV koja se nudi uz 75 posto popusta.

Halloween Sale 2021 traje do 31. listopada, a ukoliko u postavkama svog računa uključite primanje obavijesti od ovog servisa, automatski dobivate kupon u vrijednosti od deset dolara kojeg možete iskoristiti za kupnju igara čija cijena premašuje 14,95 dolara.