Battalion 1944 - Staro, a novo

Odmah nakon pokretanja Battaliona 1944, svaki igrač može koristiti sva oružja dostupna u igri. Ne postoji sustav otključavanja, što znači da nitko neće ostati uskraćen za užitke trčkaranja s omiljenom igračkom za ubijanje. To, također, osigurava ravnopravno bojište, baš kao što su to činile stare igre. Ipak, u Battalionu se nalaze loot-boxevi, no u njima se kriju isključivo estetski dodaci poput skinova za oružja.