Rainbow Six Siege uskoro postaje skuplji

Ubisoft je objavio kako će za približno dva tjedna na snagu stupiti nove verzije njihove popularne multiplayer pucačine, a uz to su im korigirane cijene

Nakon podosta mlakog početka, Tom Clancy's Rainbow Six Siege je postao veoma popularan FPS. Ova taktička igra koja je usmjerna na kompetitivni multiplayer dobila je i svoju esport ligu, a razvojni tim neprestano radi na igri i dodaje nove sadržaje.

Kako se uskoro približava treća sezona, odnosno ono što Ubisoft zove Year 3 i prvi DLC zvan Operation Chimera koji će ubaciti dva nova operatora, izdavač je odlučio promijeniti sadržaj i cijene verzija igre koje prodaju. Glavna je promjena prestanak prodaje Standard verzije, a na njeno mjesto stiže Advanced verzija. Evo što službeni opis kaže:

"U Advanced Edition je uključen sav sadržaj kojeg je Standard Edition imao - pristup svom Rainbow Six Siege sadržaju: modovi, mape, oružja, sustav progresije i vrijeme potrebno za otključavanje originalnih 20 Operatora. Kao dodatak, Advanced Edition dolazi uz 600 Rainbow Six Credits i 10 Outbreak Collection Packs." Za one koji ne znaju o čemu se radi, 600 Creditsa služi za kupovinu kozmetičkih dodataka ili samih operatora, a vrijednost u pravim novcima je 5 američkih dolara.

Ono što je još drugačije u odnosu na verziju koja se do sada prodavala je cijena same Advanced verzije - umjesto 40 eura koliko je koštala prijašnja, ovoj se cijena diže na 60 eura. Isto vrijedi i za druge dvije skuplje verzije - umjesto dosadašnjih 70 eura, Gold Edition će koštati 90 eura, dok će Complete Edition umjesto 90 eura koštati 130 eura. Starter Edition ostaje isti.

Za one igrače koji već imaju standardnu verziju igre ništa se ne mijenja, no neće dobiti spomenutih 10 Outbreak Collection paketa. Radi se o kozmetičkim lootboxevima koje će biti moguće kupiti kada počne nova sezona. Razvojni tim priprema kooperativni mod Outbreak u kojem će igrači pokušati spriječiti nepoznatu prijetnju u gradiću gdje su zarobljeni civili i vojnici. Za te potrebe je Ubisoft pripremio Outbreak Pack koji će, "prema obećanju kojeg se drže od početka", sadržavati samo kozmetičke dodatke.

Ta se nova kolekcija sastoji od 50 dodataka, a ono što Ubisoft posebno ističe je da nikad nećete dobiti duplić. Ipak, ako kupite neku od novih verzija igre i želite upotpuniti cijelu kolekciju, morate ćete kupiti još 40 paketa - jedan se prodaje po cijeni od 300 R6 Creditsa, što znači da će vas to zadovoljstvo ukupno koštati 100 američkih dolara. Naravno, kako se radi isključivo o kozmetičkim dodacima, ne morate kupiti ništa i uživati u igri kao i do sada.

Osim ovih promjena koje stižu 13. veljače, Ubisoft nije objavio točan datum početka nove sezone i kada stižu Operation Chimera i Outbreak. Ako želite kupiti Rainbow Six Siege prije nego što poskupi, trenutno se na Humbleu Standard Edition prodaje za 23,99 eura, odnosno 21,59 eura ako ste Humble Monthly pretplatnik. Sve druge informacije o igri možete potražiti na službenim stranicama.