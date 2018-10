Battlefield 1 Premium Pass besplatan do kraja mjeseca

Prije nešto više od mjesec dana EA je besplatno dijelio Premium Pass za Battlefield 1 svim igračima koji su imali osnovnu igru. U promociji koja je trajala tjedan dana, nakon što je završio otvoreni beta test, oni koji nisu kupili ni jednu ekspanziju ili onima kojima je nedostajao dio sadržaja mogli su upotpuniti svoju kolekciju i dobiti pristup svemu što je DICE pripremio nakon izlaska igre.

Sada je EA to odlučio ponoviti za sve one koji su propustili prvi krug besplatnog dijeljena sadržaja. Od jučer, pa sve do 31. listopada možete preuzeti Premium Pass. Ako igrate na PC-u, zaputite se na Origin, dok vlasnici Xboxa One i PlayStationa 4 to mogu odraditi kroz online trgovine koje su dostupne na samim konzolama.

U sklopu inicijative Road to Battlefield V svi oni koji igraju BF1 osim ovoga mogu u narednih tjedan dana otključati kozmetičke dodatke koje će moći koristiti u nadolazećoj igri, kao i sudjelovati u akciji na tjednoj rotaciji mapa kao što su Rupture, Amiens, Ballroom Blitz i Soisson. Ako vam treba više informacija o tome što će se događati dok idući nastavak ne izađe, zaputite se ovdje.

Za kraj ćemo opet podsjetiti kako Battlefield V izlazi 20. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One te kako je to prvi put nakon nekoliko nastavaka da je EA preskočio tipični izlazak u listopadu i pomaknuo datum izlaska na kraj studenog radi pripremanja što boljeg iskustva za igrače. Za razliku od ovogodišnjeg Call of Dutyja, novi Battlefield će imati kampanju za jednog igrača kroz War Stories koje su implementirane prvi puta u Battlefieldu 1, a uz to igrače očekuju tipični multiplayer modovi, kao i neizbježan battle royale mod imena Firestorm. Sve što je razvojni tim do sada bio spreman podijeliti o igri pronaći ćete na službenim stranicama, a ako ste zainteresirani za predbilježbe na PC-u možete ih odraditi ovdje.