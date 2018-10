Call of Duty: Black Ops 4 ruši rekorde prodaje za Activision

Izdavač se nakon tri dana od izlaska nove pucačine u serijalu Call of Duty pohvalio prodajnim rezultatima

U petak rano ujutro je na našim prostorima postao dostupan Call of Duty: Black Ops 4. Nova igra u ovom popularnom FPS serijalu unijela je neke promjene - postala je prva koja nema tradicionalnu kampanju za jednog igrača, već se Treyarch usmjerio isključivo na multiplayer modove, što kompetitivne što kooperativne, kao i na battle royale mod Blackout.

Izgleda kako im se to nije obilo o glavu, već su ljubitelji serijala to objeručke prihvatili. Activision je objavio kako je COD: Black Ops 4 srušio rekorde za najprodavaniju igru u serijalu na dan izlaska i usput je srušio svjetski rekord za najprodavaniji digitalni naslov na PlayStationu 4. Na Xboxu One je ova igra također srušila prijašnje rekorde za Activision. Ipak, ono što treba uzeti u obzir je da se radi isključivo o digitalnoj prodaji, dok je prodaja fizičkih kopija u odnosu na prošlogodišnji naslov pala za gotovo 50 posto. Posljednji put su se fizičke kopije toliko loše prodavale prije 11 godina, objavio je portal GameIndustry.

"Black Ops 4 je izuzetna igra, a reakcija zajednice bila je odlična. Srušili smo nekoliko rekorda za digitalnu prodaju u prvom danu izlaska i broj ljudi koji je prvog dana zaigrao igru povećava se svake godine. No, ono što je vjerojatno najvažnije je da se zajednica zabavlja u svim modovima - multiplayer, Zombies i Blackout. Neizmjerno smo zahvali na povjerenju i podršci koju smo dobili. Ovo je samo početak, putovanje na koje smo krenuli s Black Opsom 4 bit će nevjerojatno", rekao je izvršni dopredsjednik Rob Kostich.

S obzirom na to koliko igre teže danas i činjenice da su oni koji su se odlučili na kupovinu fizičke kopije morali skinuti zakrpu od 50 gigabajta, nije neobično da se sve više igrača odlučuje na digitalnu kupovinu. Osim prodajnih rezultata, stigla je i vijest o prvoj zakrpi koju je razvojni tim pripremio. Popis promjena za sva tri moda objavljen je na službenom forumu, kao i na Redditu, pa ih tamo možete proučiti ako želite.

Call of Duty: Black Ops 4 u dostupan je od 12. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kritičari su prilično zadovoljni, a igra je na Twitchu uspjela, barem zasad, na prvom mjestu najgledanijih zamijeniti Fortnite. Sve informacije o novom Call of Dutyju možete pronaći na službenim stranicama, dok se ispod teksta nalazi najnoviji trailer.