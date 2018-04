COD: Black Ops 4 navodno bez kampanje za jednog igrača

Početkom ožujka je Activision službeno najavio novu igru u serijalu Call of Duty. Puno joj je ime Call of Duty: Black Ops 4 (ili Black Ops IIII ako ćemo gledati logo), dok je za njen razvoj zadužen tim Treyarch. U odnosu na prethodne igre, izdavač je odlučio pomaknuti datum izlaska u listopad, a ako je vjerovati glasinama koje je najprije objavio portal Polygon, stiže još jedna velika promjena.

Prema njihovim izvorima koji su ostali anonimni, COD: Black Ops 4 će biti prva igra u serijalu koja neće imati kampanju za jednog igrača. Treyarch se navodno usmjerio na proširivanje multiplayer i Zombie modova te je poseban naglasak stavljen na nove kooperativne modove kako bi se "zamijenilo tipično single-player iskustvo".

Nedugo nakon tih glasina, pojavile su se i druge koje kažu kako je već prošlog mjeseca kada je igra najavljena bilo informacija o tome da neće biti dovoljno vremena za razvoj single-player kampanje, te će zbog toga za dodatni sadržaj u obliku Battle Royale moda biti zadužen razvojni tim Raven Software (drugi od tri tima koji radi na serijalu COD).

S obzirom na popularnost koju Battle Royale trenutno ima i činjenice da je Activision u ožujku izjavio da pomno prate taj žanr i da su svjesni uspjeha kojeg su drugi timovi ostvarili, nije neobično da žele i time privući dio novih igrača. Što se kampanje tiče, bilo bi veoma neobično da je nema u svim verzijama igre, no ne bi bio prvi put. Call of Duty: Black Ops 3 je za Xbox 360 i PlayStation 3 izdan bez tog dijela, a konzolaši se nisu previše bunili.

Activision nije htio ništa od toga komentirati, nego su samo rekli da se strpimo do 17. svibnja kada će igru prvi puta predstaviti. Nakon toga možemo očekivati i dodatne informacije uz sam gameplay za vrijeme sajma E3 koji se održava početkom lipnja. Call of Duty: Black Ops 4 izlazi za PC, PlayStation 4 i Xbox One 12. listopada ove godine.