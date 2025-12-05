Creative Assembly najavio Total War: Medieval III

Creative Assembly je davnih dana podijelio svoj strateški serijal Total War na velika izdanja i ona manja. Posljednje veliko bilo je Total War: Warhammer III od prije tri godine, koji nas je odveo u fantazijsko okruženje na nezaboravan način, a nakon njega smo godinu kasnije zaigrali Total War: Pharaoh, koji se po ničemu nije izdvajao iz prosječnosti.

Jučer su pak najavili svoj novi projekt, koji će zasigurno biti jedno od očekivanijih izdanja, s obzirom na to da nas Total War: Medieval III ponovno vraća u srednji vijek i donosi potpuno novu viziju prema kojoj se radi.

Naime, iako su detalji prilikom predstavljanja filmski režiranog videa bez konkretne igrivosti izostali, developeri kažu kako su Medieval III zamislili kao „definitivni Total War sandbox paket u srednjovjekovnom okruženju i ultimativnu igru u kojoj igrači mogu prekrajati povijest“.

Cilj im je postaviti povijesno točnu scenografiju, a ovisno o potezima i odlukama igrača, svijet će reagirati na prikladan način. Pri tome se događaji mogu odvijati kako je zapisano, no ako skrenemo s povijesno točnog puta, moguća su svakakva iznenađenja i prevrati.

Usporedo s igrom, ekipa Creative Assemblyja najavila je i novi grafički sustav Warcore na kojem rade. Spomenuti donosi niz naprednih mogućnosti, uključujući i to da Total War po prvi put mogu zaigrati i igrači na PlayStationu i Xboxu. Ipak, moramo malo umanjiti uzbuđenje fanova zbog ovih najava, jer kako kažu autori, Total War: Medieval III još je uvijek u povojima i do izlaska nas dijeli nekoliko godina.