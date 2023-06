Diablo IV službeno dostupan, u pripremi su već dvije ekspanzije

Jedna od najočekivanijih igara godine je napokon u prodaji. Riječ je dakako o Diablu IV, akcijskom RPG-u ili kako ih od milja zovemo "hack'n'slash" zabavi koja je nakon Diabla III i svih onih problema vezanih uz njega i kvazi izdanje Diablo Immortal, trebala biti veliki nasljednik serijala. Od noćas su vrata Sanctuaryja otvorena za sve igrače, kako za one koji su kupili Ultimate i Deluxe izdanja i igraju ga već četiri dana, tako i za kupace klasične verzije koja se prodaje po ne baš maloj cijeni od 70 eura.

Kako god bilo, Diablo IV nam donosi novu priču s Lilith kao novim glavnim negativcem i masivno područje prepuno sadržaja koje ćemo pohoditi u narednim mjesecima, pa i godinama. Da ne prepričavamo dobro poznatu priču, ukratko ćemo spomenuti kako nam je na raspolaganju pet poznatih klasa od kojih svaka ima gomilu različitih sposobnosti koje diktiraju način igranja, a u svakoj zoni nas u glavnu priču očekuje niz sporednih zadataka, tamnice, nasumični događaji i još gomila krasota zbog kojih zabava i lov na sve bolju opremu nikada ne prestaju.

Moramo spomenuti i da je izlazak igre popratila i treća zakrpa u posljednja četiri dana koja ispravlja uočene bugove i nedostatke koji nisu stigli na obradu prije puštanja servera u rad, a osim na PC-u, Diablo IV je dostupan i za konzole na kojima rani pristup za kupce raskošnijih izdanja nije protekao baš najbolje. Doduše, ni verzija za PC nije bezgrešna, te se uz nenadana zastajkivanja i jednoznamenkaste brojke FPS-ova, igra nam se u par navrata srušila, no srećom po nas, igramo na normalnom modu, a ne na hardcoreu na kojem je smrt trajna, iako ne sumnjamo da ćemo kada nam dosadi ovaj, prijeći i na taj brutalni način igranja. Radili smo to u Diablu II, sigurno ćemo i ovdje.

Kad već govorimo o Diablu IV, recimo da je glavni menadžer igre, Rod Fergusson, u nedavnom intervjuu prije dva dana izjavio kako će isti dobivati mnogo više sezonskih sadržaja od njegovog prethodnika Diabla III, a radovi su već pokrenuti i prije izlaska na tržište. Prema njegovim riječima, već dovršavaju sadržaje za prvu sezonu i rade na drugoj, baš kao i na prvoj ekspanziji, dok je druga još uvijek na papiru, ali neupitno dolazi.

Osvrti novinara na Diablo IV su već dostupni, pa tako Windows Central navodi kako je riječ o najznačajnijem Blizzardovom projektu od World of Warcrafta i najboljoj igri u njihovoj povijesti, s čime se u potpunosti slažemo, no isto tako dijelimo i mišljenje mnogih portala koji ne opravdavaju uvrštavanje battle-passa i općenito mužnju novca od igrača pored toliko visoke cijene same igre. Kako god bilo, na Metacriticu prosječna ocjena varira od 87 posto za PC inačicu do vrlo visokih 92 na Xboxu Series X, dok se komentari i ocjene igrača tek očekuju.