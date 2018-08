Dostupna prva epizoda za The Walking Dead: The Final Season

Telltale Games počeo je s radom na epizodičnim avanturama 2006. godine, ali većem broju igrača su postali poznatiji 2012. godine kada su izdali prvu epizodu avanture temeljene na popularnom post-apokaliptičnom svijetu Roberta Kirkmana, The Walking Dead. Radnja je započela kada su se prvi hodajući mrtvaci počeli pojavljivati, a glavni junaci bili su Lee i Clementine.

Razvojni tim je od tada slijedio provjerenu formulu - svaka dva mjeseca, jedna epizoda, sezona ima pet epizoda, a sve vaše odluke prenose se u sljedeću, ako ste htjeli vidjeti što će se s likovima dalje događati. Nakon prve, izašle su još dvije pune sezone, jedan DLC i jedna "miniserija", a od jučer igrači mogu krenuti s igranjem prve epizode u posljednjoj sezoni koja će priču sada već odraslije i ozbiljnije Clementine privesti kraju.

Ovo će biti prva sezona koja će imati četiri epizode, a prvu je tim nazvao Done Running. Evo što kaže službeni opis: "Celentine, koja je do sada izoštrila svoje vještine preživljavanja, došla je do posljednjeg poglavlja u svom putovanju. Nakon svih godina koje je provela putujući i nakon svih prijetnji koje su predstavljali i živi i neživi, možda će uspjeti dom pronaći u napuštenoj školi. No, štićenje tog novog područja zahtijevat će žrtve. Clem mora sebi stvoriti novi život i postati vođa, a istovremeno mora čuvati i odgajati AJ-ja, dječaka koji je ostao bez roditelja i za kojeg je vezana. U ovoj napetoj i emotivnoj posljednjoj sezoni definirat ćete svoje odnose, boriti se protiv hodajućih mrtvaca i odrediti kraj Clementinine priče".

Za posljednju sezonu Telltale odlučio je uljepšati grafički engine i ubaciti novi sustav za kameru i borbu, zbog čega smatraju da će ovo biti najbolje Walking Dead iskustvo kojeg su do sada napravili. Kritičari su nakon prve epizode podijeljeni, no prema reakcijama igrača čini se da im je to pošlo za rukom.

The Walking Dead: The Final Season dostupan je za PC, Xbox One i PlayStation 4, dok će na Switch stići do kraja mjeseca. Na svim platformama možete kupiti samo cijelu sezonu po cijeni od 23,99 eura, a ostatak epizoda dobivate automatski čim one izađu. Telltale je na svim platformama pripremio demo verziju u kojoj možete odigrati prvih 15 minuta i uz to su pripremili Story Builder - alat kroz kojeg možete proći kroz Clementineinu povijest i prenijeti odluke u posljednju sezonu. Više detalja o najnovijoj sezoni i svemu ostalom što je vezano uz Telltaleovu viziju Walking Deada pronaći ćete na službenim stranicama, a trailer za posljednju sezonu nalazi se ispod teksta.