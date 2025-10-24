Escape From Duckov u tjedan dana zaigralo milijun igrača

Prije tjedan dana u prodaju je pušten Escape From Duckov, pucačina iz ptičje perspektive čije ime neodoljivo podsjeća na ozbiljnije koncipiran Escape From Tarkov, no s njime dijeli samo određene elemente sakupljanja nasumično razbacanog plijena, preživljavanja do zone izvlačenja te opremanja za iduću misiju.

Sve ostalo podređeno je solo zabavi uz stripovsku grafiku, neobične protivnike, sakupljanje dijelova za izgradnju svemirskog broda koji će nas izvući iz opasne zone i zabavi koja poziva na daljnje igranje.

Premda je u medijima koji prate industriju igara dobio tek prosječne ocjene — prema Metacriticu prosječnih 76 posto — igrači ga naprosto obožavaju. Osim što je na Steamu čak 96 posto komentara pozitivno (ukupno ih je nešto više od 1.600), Escape From Duckov bilježi i odlične prodajne rezultate.

Tako je već u prva 24 sata nakon izlaska igru kupilo 200.000 igrača, da bi ta brojka u tri dana narasla na pola milijuna prodanih primjeraka. Jučer su se autori pohvalili brojkom od nevjerojatnih milijun igrača, a prema statistikama portala SteamDB, jučer je također zabilježeno 255.556 igrača istovremeno.

Time je ova zabavna parodija dospjela na 76. mjesto Steamove ljestvice koja bilježi najveći broj igrača u isto vrijeme otkako se vodi evidencija, a trenutno je peti najigraniji naslov na spomenutom servisu — odmah iza Battlefielda 6.