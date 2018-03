For Honor od sada ima i Starter Edition

Ubisoft je, kao i za Rainbow Six Siege prije toga, pripremio jeftiniju verziju igre u kojoj igrači imaju pristup gotovo svom sadržaju

Prije približno mjesec dana započela je peta sezona u akcijsko-borilačkoj igri s vitezima, Vikinzima i Samurajima, a Ubisoft je sada za znatiželjne PC igrače odlučio pripremiti posebnu verziju. Punog imena For Honor Starter Edition, ova verzija igre veoma je slična onome što su napravili sa svojom drugom multiplayer igrom, Rainbow Six Siege.

Starter Edition uključuje pristup kampanji za jednog igrača, svim multiplayer modovima i trojici heroja iz svake frakcije - Raider, Warden i Kensei. Nakon što se igrač odluči za jednu od te tri dobiva pristup još trojici heroja iz odabrane klase, dok ostalih 12 heroja treba otključati skupljanjem valute koju dobivate igranjem, Steel.

Također, osnovna tri heroja možete ukrašavati po volji, dok za ostale morate platiti osam tisuća Steela kako biste to napravili. Za otključavanje drugih heroja iz osnovne igre morate platiti tu istu cifru, a za one koji su izašli naknadno u sklopu Season Passa treba 15 tisuća. Steel naravno možete kupiti i novcima, pa će vas tako paket od 65 tisuća koštati 50 američkih dolara.

Naravno, ako imate strpljenja, sve možete otključati samim igranjem, ali će vam za to trebati dosta vremena. For Honor Starter Edition se prodaje po cijeni od 14,99 eura, što je svakako povoljnije od 59,99 za običnu verziju. Igru možete kupiti na Steamu ili putem Ubisoftove trgovine, a ako vam treba više detalja zaputite se na službene stranice.

U sklopu nove sezone koja se trenutno održava For Honor je dobio dugo tražene dedicated servere i za PC i za konzolaške verzije, a nadogradnja naziva Age of Wolves je uz to poboljšala neke heroje, sustav progresije, ranked način igranja i ubacila mod za treniranje.