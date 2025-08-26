Ubisoft je najavio nadogradnju za The Division 2 koja donosi Extraction način igranja

Extraction način igranja je posljednjih desetak godina iznimno popularan, pa ne čudi što ga nalazimo u većini mrežnih pucačina, a prema najavi, uskoro i u The Divisionu 2

Objavljen prije šest godina, The Division 2 imao je svoje uspone i padove, no igra ga dovoljno igrača da se Ubisoftu isplati daljnje ulaganje u njegove nadogradnje. Uz DLC-ove i besplatne nadogradnje, ova je pucačina do sada obogaćena i sa dvije ekspanzije — Warlords of New York (2020) i Battle for Brooklyn (2025). Navodno je i treće poglavlje već u razvoju, no njime ćemo se baviti kada na vidjelo isplivaju konkretne informacije.

S obzirom na sve veću popularnost Extraction načina igranja, u kojem se određeni broj igrača bori međusobno uz dodatak neprijateljskih NPC-a, pokušava obaviti neki zadatak i dovući se do zone izvlačenja uz stalnu opasnost smanjivanja igrivog područja, Ubisoft je (napokon) odlučio uvrstiti ga i u spomenuti Division 2.

U igri će ovaj mod biti poznat kao Survivors i trenutno je u vrlo ranom stadiju testiranja, pa je izgledno da će se pojaviti tek iduće godine. Razvoj predvodi Magnus Jansén, koji je nadzirao dizajn prvog nastavka. Recimo i da je prethodnik također naknadno dobio Extraction mod, koji je uz pucačke mehanike predstavio glad, žeđ i bolesti s kojima su se igrači morali pozabaviti, uz stalnu prijetnju umiranja od sepse ukoliko se nađu unutar zabranjene zone.

Usput, Ubisoft je tijekom netom završenog Gamescoma najavio zasebnu igru ove franšize, Division Resurgence, koja je okarakterizirana kao besplatna MMO pucačina. No prije nego što se krenete radovati, valja napomenuti da će biti objavljena samo za uređaje na Androidu i iOS-u te da tek kreće s testiranjem početkom rujna.