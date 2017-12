For Honor - uskoro besplatan vikend

For Honor će idućeg vikenda još jednom biti moguće zaigrati besplatno na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One

Ubisoft je najavio da uskoro kreće sa objavom novih dodatnih sadržaja za For Honor. Ususret četvrtoj sezoni DLC-a, najavili su da će novi akcijski naslov još jednom biti moguće zaigrati besplatno na PC-u i konzolama. Točnije, For Honor će biti moguće zaigrati u razdoblju između 9. i 12. studenog i to na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Tokom besplatnog vikenda će biti moguće isprobati sve modove igre, uključujući kooperativnu kampanju, te sve do sada objavljene igrive likove. Naravno, svi igrači koji se nakon besplatnog vikenda odluče nabaviti punu verziju igre će zadržati sav ostvareni napredak. Uz to, For Honor će idućeg vikenda biti dostupan po popustu od 60%.

Četvrta sezona DLC sadržaja stiže pod nazivom Order & Havoc, a na PC-u i konzolama izlazi 14. studenog i to sa popriličnim nizom novih sadržaja. Osim dva nova igriva heroja (Aramusha i Shama), Order & Havoc uključuje i novi Tribute mod igre u kojemu se sukobljavaju dvije ekipe od 4 igrača. Mod Tribute je do sada testiran na PC-u i to između 21. i 25. rujna, a tada je otkriveno da je cilj zapravo izboriti se za žrtvu koju je potom potrebno dopremiti do glavnog oltara. Svaka žrtva znači da će ekipa biti nagrađena sa jedinstvenim blagoslovom koji će im privremeno olakšati dominaciju nad protivnicima.